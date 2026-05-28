Genève accueille dès le 2 juin le plus grand centre de chirurgie ambulatoire de Suisse. Inauguré jeudi, le Centre de chirurgie ambulatoire de Genève prévoit de traiter près de 10'000 patients dès sa première année.

Un nouveau centre de chirurgie ambulatoire dès le 2 juin à Genève

Un nouveau centre de chirurgie ambulatoire dès le 2 juin à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Le plus grand centre de chirurgie ambulatoire de Suisse a été inauguré jeudi à Genève. Près de 10'000 patients y sont attendus dès la première année. Fruit d'un partenariat public-privé, le Centre de Chirurgie Ambulatoire de Genève (CCAG) démarrera son activité mardi prochain.

Ce projet rassemble les compétences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et du Groupe Hirslanden. Il permet de concrétiser «ce fameux virage vers l'ambulatoire», a relevé jeudi Juliette Lemaignen, directrice du CCAG. L'un des enjeux du nouveau centre est «d'organiser les flux», a-t-elle ajouté.

Selon les deux entités, la chirurgie ambulatoire est une question de volume. Les flux doivent ainsi être maîtrisés pour disposer d'une masse critique permettant d'optimiser l'utilisation de l'infrastructure. Ce centre est appelé à devenir un modèle ailleurs en Suisse pour le Groupe Hirslanden, a relevé le directeur général du groupe Gilles Rufenacht.

Plus d'autonomie

Pour Robert Mardini, directeur général des HUG, ce centre permet de poser «un jalon» vers une «médecine ambulatoire d'excellence». En ambulatoire, les risques d'infection nosocomiale diminuent et les patients récupèrent plus vite. En transférant toute la chirurgie ambulatoire dans ce centre, on va aussi libérer des disponibilités pour les cas plus complexes, a souligné M. Mardini.

L'objectif est aussi d'augmenter l'autonomie du patient, selon Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge de la santé. Le magistrat y voit un laboratoire d'expérimentation qui permettra d'améliorer Tardoc, le nouveau tarif médical ambulatoire. «Le CCAG sera scruté au niveau suisse: il y a un intérêt national à ce qui va se passer ici», selon M. Maudet.

«Flux rapide»

Installé sur le plateau de Champel, le centre est intégré dans un bâtiment flambant neuf construit par la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Il s'étend sur un étage d'une surface de 2800 m2 et dispose de dix salles d'opération pour toutes les spécialités, dont la chirurgie viscérale, l'orthopédie, la chirurgie de la main, l'ophtalmologie, la chirurgie plastique, l'ORL, la gynécologie ou encore l'urologie.

Six salles d'opération sont destinées à des activités de chirurgie standard avec la présence d'anesthésistes. Quatre salles accueilleront «un flux rapide», soit des patients qui peuvent être pris en charge intégralement par le chirurgien. Des espaces de réveil individuels sont prévus. Les patients apprécient généralement «les circuits courts», selon M. Rufenacht.

Dix minutes

L'optimisation des processus est l'enjeu majeur pour la nouvelle structure, notamment via la standardisation des procédures et des rotations rapides entre les interventions. Il faut compter une dizaine de minutes pour nettoyer une salle et la rééquiper pour l'opération suivante.

Dès mardi 2 juin, l'ensemble de la chirurgie ambulatoire des HUG et de Hirslanden Genève sera réalisé au sein du nouveau centre. Des chirurgiens indépendants pourront également être accrédités pour utiliser les blocs opératoires. Une quarantaine de soignants ont été engagés pour le CCAG, qui sera ouvert du lundi au vendredi.