Onze activités insolites avec les stars du zoo

Dormir au plus près des girafes, nourrir un lémurien, suivre un soigneur dans les coulisses d’un parc ou arpenter le zoo à la nuit tombée... en Suisse romande et alentour, les parcs animaliers rivalisent d’idées pour nous faire vivre des moments riches en émotions.

Isabelle Jaccaud

Valais

1. Passer la nuit dans un zoo alpin

Situé à 1100 mètres d’altitude, le zoo des Marécottes, plus haut zoo d’Europe, permet aux visiteurs de dormir dans son boutique-hôtel, au plus près des ours, au cœur d’un parc de 3 hectares. Une manière originale de prolonger la visite aux lynx, cerfs et marmottes, tout en profitant d’une vue exceptionnelle depuis son balcon ou sa terrasse privative. Pour les plus hédonistes, un espace détente avec jacuzzi offre une vue directe sur le parc des ours. Autre privilège pour les clients: la possibilité de nourrir les animaux avec le soigneur dès 8 h 30, une expérience très appréciée. Et, en bonus, un précieux sésame: une carte d’accès au zoo 24 h sur 24, pour observer les renards lors de leur sortie nocturne ou assister à un concert improvisé de chants de loups, frissons garantis!

Infos pratiques

Zoo des Marécottes, accès en voiture depuis Martigny ou en train avec le Mont-Blanc Express (billet combiné), www.zoo-alpin.ch

Vaud

2. Soigneur d’un jour pour la faune locale

Depuis 1965, La Garenne recueille et soigne les animaux sauvages en difficulté, aide des espèces rares à se reproduire, présente de nombreuses espèces suisses et sensibilise les enfants à la nature. Avec ses 28 mètres de haut, sa volière extérieure est la plus grande d’Europe dans laquelle on peut pénétrer. Chaque mercredi après-midi, samedi et dimanche, le public peut assister au nourrissage des loups, lynx ou sangliers (voir les horaires sur le site). Autre expérience mémorable: La Garenne propose de côtoyer les animaux et de travailler avec des professionnels passionnés le temps d’une journée, en réservant l’expérience «Soigneur d’un jour». L’occasion de découvrir l’envers du décor et de prendre soin d’un raton laveur ou d’un cerf. On craque!

Infos pratiques

Zoo de La Garenne, à Le Vaud, dans la région de Nyon, www.lagarenne.ch

3. Plongée dans le monde des légendes

Le plus grand aquarium suisse, Aquatis, invite à un voyage sur les cinq continents, à la découverte de plus de 8000 poissons d’eau douce et de 100 reptiles et amphibiens. Des visites guidées thématiques d’une heure, interactives et ludiques, y sont régulièrement proposées. Celle consacrée aux légendes est idéale pour les familles: cobra fascinant, crocodile sacré, varan de Komodo aux allures de dragon... Derrière ces animaux se cachent des siècles de croyances et de récits extraordinaires. Au fil des histoires et des explications du guide, l’imaginaire s’éveille, ancré dans la découverte scientifique. Une expérience pour découvrir les animaux sous un autre angle, poser des questions... et se laisser surprendre.

Infos pratiques

Aquatis, Lausanne-Vennes, à deux pas de l’autoroute A9 ou en métro M2, arrêt Vennes, www.aquatis.ch

4. Rencontrer l’ours ou le loup

Niché au col du Mont-d’Orzeires, le Juraparc accueille loups, ours bruns et bisons dans un cadre naturel authentique. Pour mieux faire connaissance avec ces animaux imposants, le parc propose des ateliers pédagogiques pour les enfants, au printemps et en automne, les lundis et jeudis. Au programme: présentation de l’animal (loup ou ours) suivie d’un bricolage ou d’un dessin pour prolonger la rencontre autrement. Pour les plus curieux, dès 10 ans, il est aussi possible de partir dans les coulisses du parc en compagnie d’un gardien d’animaux. Une immersion rare, à vivre sur réservation.

Infos pratiques

Juraparc, Mont-d’Orzeires, accès en voiture, ou en car postal ou en train jusqu’à Vallorbe et 40 min à pied, www.juraparc.ch

Neuchâtel

5. Qui veut nourrir un capybara?

Au Landeron, le Domaine de Bel-Air est bien plus qu’un zoo: c’est un refuge unique de 4,5 hectares qui accueille 47 espèces animales dans un superbe décor, à quelques minutes du lac de Bienne. Porcs-épics, cacaotès, yaks, wallabys... et bien sûr les stars des lieux, les capybaras! Originaire d’Amérique du Sud, cet animal attachant détient le titre de plus gros rongeur du monde. Le domaine propose des activités pour tous, dont les ateliers «Devenez mini-soigneur» et un labyrinthe de maïs géant en été. A ne pas manquer: l’atelier «Découverte du capybara»: quarante-cinq minutes en compagnie d’un soigneur dans le parc des rongeurs. Il vous présentera ces herbivores aux airs de cochons d’Inde géants pouvant peser plus de 60 kilos et vous dévoilera leurs secrets. Vous pourrez les nourrir et, s’ils le souhaitent, les caresser.

Infos pratiques

Domaine de Bel-Air, Le Landeron, accès en voiture, www.domainebelair.ch

6. Apprendre les gestes qui soignent

Au Muzoo, dans le Bois du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds, lynx, loutres et ratons laveurs côtoient des espèces plus inattendues telles que rennes et lamas. Un des moments originaux du Muzoo? L’expérience «Station de soins des nounours». Des peluches d’animaux sauvages blessés sont confiées aux enfants de 5 à 10 ans, qui apprennent les bons gestes et le fonctionnement d’une vraie station de soins de la faune sauvage. Ils repartent fiers, avec un portrait photo au côté de leur peluche guérie. Une animation d’une heure pour engranger de précieux souvenirs. Pour les 8 à 12 ans, le «Voyage au Vivarium» offre une plongée mémorable: crocs de vipère, mues de serpent et de mygale sortent du sac de l’animateur, avant qu’un soigneur prenne le relais pour un moment privilégié avec iguanes, caméléons, geckos et grenouilles.

Infos pratiques

Muzoo, La Chaux-de-Fonds, accès en voiture ou en train, www.muzoo.ch

Fribourg

7. Aventure au clair de lune en plein jour

Au Papiliorama de Kerzers (Chiètres), le Nocturama réserve une expérience unique: grâce à son toit translucide qui filtre la lumière du jour, une atmosphère de pleine lune règne en permanence à l’intérieur. Ce rythme inversé permet d’observer en plein jour les animaux nocturnes des forêts tropicales. Après un court moment d’adaptation pour nos pupilles, l’aventure commence! Le long des sentiers, paresseux, singes de nuit, oryctéropes du Cap et rats géants se dévoilent peu à peu, tandis que les chauves-souris virevoltent au-dessus des têtes des visiteurs. Un grand étang complète la balade dans une ambiance mystérieuse, offrant un aperçu du monde sous-marin.

Infos pratiques

Papiliorama, Kerzers (Chiètres), accès en transports publics ou en voiture, www.papiliorama.ch

Berne

8. Assister au vol des rapaces

Le Sikypark, parc de sauvetage animalier situé à Crémines, dans le Jura bernois, accueille des animaux retirés du cirque ou du zoo: tigres, lions et autres félins, mais aussi loups, ratons laveurs, reptiles et oiseaux exotiques. Tous y trouvent un refuge adapté. Le clou de la visite? En été et par beau temps, des séances d’entraînement de rapaces en vol libre sont organisées au cœur du parc. On s’installe dans la tribune et on se laisse impressionner par la beauté du spectacle. Un détour s’impose vers l’immense volière, dans laquelle on peut pénétrer et assister aux joyeux échanges sonores des aras, cacatoès et perroquets gris du Gabon. Le parc propose aussi le nourrissage des tigres blancs et des suricates, ainsi que des visites guidées riches en enseignements, comme «Commerce, contrebande et réseaux sociaux».

Infos pratiques

Le Sikypark, Crémines, accès en voiture ou en train, www.sikypark.ch

Bâle

9. La nuit au zoo

Au centre de Bâle, le fameux zoo surnommé «Zolli» regroupe plus de 600 espèces des cinq continents, dans une oasis urbaine. Chaque été, le zoo reste ouvert jusqu’à minuit lors de la «Zolli-Nacht»: notez dès maintenant la date du samedi 27 juin 2026, de 17 h à minuit. Cet événement très attendu promet une soirée unique pour toute la famille: c’est l’occasion d’observer les animaux dans un décor nocturne, d’identifier les différents sons et de faire le plein d’anecdotes grâce à la présence de spécialistes, sur plusieurs stations au cœur du zoo. De nombreuses activités originales pour tout âge sont organisées exclusivement ce soir-là. Bonne affaire, le tarif d’entrée est réduit de 30% à partir de 17 h. En cas de très mauvais temps, le programme peut être modifié.

Infos pratiques

Bâle, accès idéal en train, www.zoobasel.ch

Zurich

10. Ambiance safari dans un lodge

Au Knies Kinderzoo de Rapperswil, une expérience exceptionnelle attend les amateurs de dépaysement: passer la nuit au cœur de l’enclos des girafes de Rothschild. Au loin, un éléphant barrit, des singes se disputent et, depuis votre lit, vous observez de très près les géantes au long cou. De la terrasse, vous plongez dans leurs grands yeux bordés de longs cils! La tiny house familiale, exploitée en lodge Reka en collaboration avec le zoo, n’est pas un simple logement: c’est toute une aventure qui inclut de nombreux avantages, dont un panier petit-déjeuner et une visite avec les soigneurs à 7 h 30 pour nourrir les girafes. Pour les séjours de juillet à octobre 2026, les réservations ont ouvert le 31 mars: c’est très recherché, mieux vaut se dépêcher de réserver!

Infos pratiques

Knies Kinderzoo, Rapperswil, accès en voiture ou en transports publics, www.knieskinderzoo.ch Réservation du lodge: reka.ch





Allemagne

11. Tête-à-tête avec la tortue marine

A deux pas de la Suisse, au bord du lac de Constance, Sea Life abrite plus de 40 bassins naturels peuplés de milliers de créatures étonnantes (hippocampes, requins, poissons colorés) et de plusieurs espèces menacées, protégées dans le cadre de programmes de conservation. L’aquarium propose une approche interactive où petits et grands apprennent en s’amusant grâce à des jeux et quiz. Dans un bassin, les visiteurs peuvent même plonger la main dans l’eau et se faire frôler par une crevette nettoyeuse, si elle en a envie! L’expérience VIP offre un moment rare: en petit groupe de quatre personnes, vous pourrez nourrir Cammy, la tortue marine, et découvrir les coulisses de l’aquarium (explications en allemand). Une sortie idéale pour sensibiliser toute la famille à la protection des océans.

Infos pratiques

Sea Life, Constance, à la frontière allemande, accès en transports publics ou en bateau, www.visitsealife.com