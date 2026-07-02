Un bâtiment industriel est actuellement en flammes dans la zone industrielle de Daval, à Chalais (VS). Le feu provoque un fort dégagement de fumée.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Les pompiers et les services d'intervention sont sur place, indique jeudi soir la police cantonale valaisanne sur la plateforme X. Elle demande d'éviter le secteur afin de faciliter les opérations de secours. Les autorités promettent de plus amples informations ultérieurement.
Selon le Nouvelliste, l'incendie toucherait une menuiserie, sans que l'on sache ce qui a provoqué le départ du feu. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres, d'arrêter la climatisation et la ventilation, et d'éviter la région touchée.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Présenté par
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»