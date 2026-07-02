Un incendie ravage un bâtiment industriel à Chalais (VS) dans la zone de Daval. Les pompiers sont sur place. La population est priée d’éviter le secteur et de fermer portes et fenêtres, selon Alertswiss.

Dégagement de fumée dans une zone industrielle valaisanne

Dégagement de fumée dans une zone industrielle valaisanne

Un bâtiment industriel est actuellement en flammes dans la zone industrielle de Daval, à Chalais (VS). Le feu provoque un fort dégagement de fumée.

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Les pompiers et les services d'intervention sont sur place, indique jeudi soir la police cantonale valaisanne sur la plateforme X. Elle demande d'éviter le secteur afin de faciliter les opérations de secours. Les autorités promettent de plus amples informations ultérieurement.

Selon le Nouvelliste, l'incendie toucherait une menuiserie, sans que l'on sache ce qui a provoqué le départ du feu. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres, d'arrêter la climatisation et la ventilation, et d'éviter la région touchée.