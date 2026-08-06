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Nouvel épisode de canicule en vue
Profitez d'un léger répit avant la fournaise!

Les températures atteindront jusqu’à 34°C ce week-end en Suisse romande, avec des orages possibles dimanche. Un pic de chaleur est prévu dès le milieu de la semaine prochaine.
Publié: il y a 33 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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En période de canicule, les Lausannois se sont baignés dans la fontaine du parc de Milan.
Photo: keystone-sda.ch
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Il faudra encore vous accrocher une dizaine de jours. Si ce jeudi et vendredi offriront un léger répit avec des températures plus modérées – qui oscilleront toutefois entre 27 et 32 degrés selon les régions! – la chaleur repartira de plus belle dès ce week-end.

Selon MeteoNews, le thermomètre dépassera les 30 degrés ce samedi en Suisse romande, avec des pics à 34 degrés à Genève et en Valais. Dimanche, les températures seront relativement similaires, malgré un risque d'orages sur l'ensemble du pays. Lundi, le chaud devrait légèrement baisser, notamment à Lausanne et dans le Jura. 

Un pic la semaine prochaine

Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines: un nouvel épisode caniculaire est attendu dès le milieu de la semaine prochaine, avec un pic de chaleur à partir du 12 août. «Le temps sera ensoleillé, avec des températures qui avoisineront les 35 degrés jusqu'à vendredi», indique Nicolas Borgognon, de MeteoNews. Le nord-ouest de la Suisse sera durement touché: il pourrait faire 36°C Neuchâtel, 37°C à Porrentruy et 38°C à Bâle. 

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Selon le météorologue, la semaine sera dominée par une masse d'air plutôt sèche. La sécheresse devrait donc se poursuivre. Si quelques orages pourraient éclater en montagne, dans les Alpes et l'Oberland bernois, la plaine devrait être épargnée. Ne comptez pas trop non plus sur la bise pour vous soulager: elle devrait être quasi absente. 

Bien qu'il soit encore trop tôt pour établir des prévisions fiables, Nicolas Borgognon estime qu'il «faudra patienter en tout cas jusqu'à la mi-août» avant d'espérer une baisse des températures. Passé cette période, la chaleur devrait commencer à s'atténuer. 

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