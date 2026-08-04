La chaleur redescend, laissant désormais place aux intempéries. Les dernières statistiques d'Axa sur les sinistres permettent de voir quels cantons sont plus exposés aux dangers.

Ces cantons sont ceux qui risquent le plus de subir des dégâts liés aux intempéries

Ces cantons sont ceux qui risquent le plus de subir des dégâts liés aux intempéries

Patrik Berger

Après une quatrième vague de chaleur, de violents orages vont balayer la Suisse ces prochains jours. Le tonnerre devrait gronder et d'importantes précipitations devraient s'abattre dans plusieurs régions de Suisse.

Une situation qui risque d'entraîner des dommages coûteux. «Des dégâts causés par la tempête nous ont déjà été signalés dans le canton de Berne», déclare Stefan Müller, responsable des sinistres en assurance de biens chez Axa.

Les dernières statistiques sur les sinistres publiées par l'assureur zurichois révèlent les cantons où les orages, la grêle et les fortes pluies ont causé les dégâts les plus importants ces dix dernières années. Elles permettent également d'identifier les zones où, statistiquement, le risque de subir de nouveaux dommages est le plus élevé dans les prochains jours.

La grêle

C'est la grêle qui cause la plus grande partie des dégâts liés aux intempéries, tant en nombre de cas qu’en termes de répartition. Les toitures, les stores et les voitures sont les plus touchés.

Selon Axa, le plus grand nombre de dégâts a été recensé dans les cantons du Tessin, du Jura et de Neuchâtel, suivis par Berne et Nidwald. Les cantons de Genève, de Thurgovie et de Schaffhouse sont plus chanceux, les dégâts n'étant que minimes.

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Les inondations

Schwytz est le canton à avoir subi le plus grand nombre de sinistres liés aux inondations. Viennent ensuite Soleure, Lucerne, Schaffhouse et Argovie. Nidwald, Vaud, Bâle-Campagne, Uri et des Grisons ont, quant à eux, été relativement épargnés par les inondations au cours des dix dernières années.

«C’est précisément dans le domaine des inondations que la prévention joue un rôle clé: les galeries de décharge, les bassins de rétention, le rehaussement des digues ou encore la carte nationale des risques d’inondation portent leurs fruits», estime Stefan Müller.

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La foudre

Un canton sort du lot en ce qui concerne les dégâts causés par la foudre: le Tessin. Selon Axa, le risque de foudre y est huit fois plus élevé que la moyenne suisse. Et jusqu'à vingt fois plus élevé, en comparaison avec les cantons de Vaud, Bâle-Campagne et Genève!

En cause: l'air méditerranéen. Ce vent chaud et humide est poussé contre la chaîne des Alpes, créant des conditions propices à la formation de nuages orageux. Ces derniers s'accompagnent de puissants courants ascendants et descendants ainsi que d'une forte charge électrique, qui se libère sous forme d'éclairs, souvent à l'origine de dégâts importants.

Une année particulière

L'année 2026 n'aura pas uniquement été marquée par des multiples vagues de canicule, mais aussi par d'importants dégâts causés par les intempéries. Axa a déjà enregistré 11'000 sinistres liés aux intempéries, au cours du seul premier semestre. La violente tempête de grêle qui a frappé le Tessin le 9 juin dernier a largement contribué à alourdir le bilan. Mais cela risque encore de s'alourdir, la période la plus propice aux intempéries s'étendant généralement jusqu'au mois de septembre.

Chaque année, Axa enregistre en moyenne 115 millions de francs des dégâts sur les véhicules, les bâtiments et les biens mobiliers. Les variations d’une année à l’autre peuvent toutefois être considérables: alors que 2025 a été relativement clémente avec 72 millions de francs de dommages, les années extrêmes 2021 et 2023 ont engendré respectivement 291 et 240 millions de francs de dégâts.

De façon plus générale, les intempéries ont gagné en puissance au fil des ans. «Nous observons que ces dernières années, les intempéries se sont manifestées sur des durées plus courtes qu’auparavant et que leur intensité a nettement augmenté», explique Stefan Müller. Cela implique «des rafales de vent extrêmement violentes, davantage de pluies torrentielles, des grêlons plus fréquemment de grande taille». Tout cela, de façon plus localisée.