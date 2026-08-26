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Jacques Moretti toujours incarcéré
Jessica Moretti aurait subi un «important traumatisme cranio-facial»

De nouveaux détails émergent sur les violences présumées subies par Jessica Moretti. Selon la presse italienne citée par «Le Matin», l’épouse du patron du Constellation aurait été sérieusement blessée au visage et à la tête. Elle a depuis quitté l’hôpital.
Publié: 12:56 heures
|
Dernière mise à jour: 13:31 heures
Jessica Moretti aurait subi un important traumatisme.
Photo: AFP
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

On en sait désormais davantage sur l’état dans lequel Jessica Moretti aurait été hospitalisée après les violences présumées commises par son mari. Selon le «Corriere della Sera», cité mercredi par «Le Matin», l’épouse de Jacques Moretti aurait subi un «important traumatisme cranio-facial». Une source hospitalière interrogée par le quotidien italien décrit une agression «brutale» et des blessures ayant laissé des marques importantes.

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Jessica Moretti a depuis pu quitter l’hôpital de Sion et serait rentrée chez elle. D’après le média italien, elle serait également très éprouvée psychologiquement. Elle n’aurait, à ce stade, pas elle-même déposé plainte contre son mari. Une procédure pénale a toutefois été ouverte d’office.

Nouveau tournant pour l'enquête?

Les faits remontent à la nuit du 11 au 12 août, au domicile du couple à Lens (VS). Des voisins auraient entendu une violente dispute et des cris provenant de la villa avant d'appeler les secours. Une patrouille de police s'est rendue sur place en pleine nuit. Jessica Moretti, consciente, a été prise en charge par une ambulance et hospitalisée, tandis que Jacques Moretti était interpellé.

Le copropriétaire du Constellation a depuis été placé en détention provisoire. Cette procédure est distincte de celle ouverte après l’incendie du bar de Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés à Nouvel An. Les avocats du couple avaient indiqué que ces nouveaux faits relevaient de leur «vie intime», tout en évoquant le contexte particulièrement éprouvant dans lequel vivent les Moretti depuis le drame.

Cette nouvelle affaire pourrait néanmoins peser indirectement sur l’enquête du Constellation: jusqu’ici, les époux Moretti avaient livré des versions concordantes aux enquêteurs, et la situation actuelle pourrait modifier cet équilibre lors de prochaines auditions.

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