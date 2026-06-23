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La commune répond
Les manifestants No G7 n'avaient pas accès à l'eau potable?

L’accès à l’eau potable a été compliqué lors de la manifestation NO G7 à Genève, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 23 juin. La Ville confirme la fermeture de certaines fontaines, mais nie toute décision politique.
Publié: 09:08 heures
Des militants anti-G7 participent à la manifestation à Genève, le dimanche 14 juin 2026.
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste RP

Les retombées de la manifestation No-G7 à Genève le dimanche 14 juin continuent de faire des remous. L'accès à l'eau potable le long du parcours aurait été particulièrement compliqué pour les participants, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 23 juin. Plusieurs fontaines auraient été fermées pour le weekend, par exemple celles du Parc Mon Repos ou de la rue de Lausanne. 

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Une situation difficile pour les manifestants debout en plein soleil, qui se sont rués sur les bars tabacs pour acheter des bouteilles d'eau. Contactée par le média genevois, la Ville confirme que les fontaines «ornementales» étaient fermées jusqu'au 15 juin afin de protéger la personne en charge de l'entretien. Cette personne vérifie l'état des fontaines une fois par jour et doit pour ce faire passer par un local enterré.

Au vu de la mobilisation, la commune a donc fermé ces points d'eau, mais affirme avoir laissé en service les fontaines à boire. Pour la maire Christina Kitsos, la fermeture de ces points d'eau n'était donc pas une «décision politique». 

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