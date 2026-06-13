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Marée féministe pour le 14 juin
Un millier de personnes à Neuchâtel pour la grève féministe

La vague violette déferle sur Neuchâtel. Ce samedi, plus de mille manifestants ont envahi la ville pour lancer les mobilisations en marge de la grande grève féministe du 14 juin. Le cortège a marqué les esprits par son esprit d'inclusion.
Publié: 17:05 heures
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La vague violette déferle sur Neuchâtel. (image d'archives, Genève)
Photo: KEYSTONE

A Neuchâtel, plus de 1000 personnes ont participé samedi après-midi à la manifestation cantonale féministe, selon les organisateurs. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la grande grève féministe du 14 juin 2027.

Les manifestants revendiquent une société dans laquelle toutes les personnes sont respectées et trouvent leur place. Ils réclament notamment davantage de mesures de prévention et de protection contre les féminicides et les violences sexistes, ainsi qu’une meilleure reconnaissance du travail des soins et une véritable égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail.

«Nous demandons également davantage de moyens matériels de la part des autorités afin de pouvoir rémunérer le personnel et garantir des structures d’accueil disposant de ressources suffisantes pour protéger les femmes», explique à Keystone-ATS Marianne Ebel, du collectif neuchâtelois de la grève féministe. Cette dernière déplore également des réductions de moyens alloués aux services de traduction dans le canton de Neuchâtel, ce qui pose problème pour les personnes ne parlant pas la langue locale.

Esprit d'inclusion

Des enfants accompagnés de leurs parents, des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ainsi que des aînés ouvraient le cortège, parti de la gare pour rejoindre la place des Halles. «Toutes ces personnes donnaient le rythme du cortège dans un esprit d’inclusion», relate Marianne Ebel.

Elle décrit «un cortège vivant, déterminé à poursuivre la lutte, très fort». La manifestante évoque également «une solidarité avec toutes les femmes qui luttent à Gaza, en Ukraine ou ailleurs».

Une oeuvre participative sur le parcours

Un portail artistique de trois mètres de haut, deux mètres et demi de large et deux mètres de profondeur a été installé sur le parcours. Il devait recueillir les peurs et les espoirs des participants. Ces derniers avaient reçu un papier sur lequel inscrire des mots positifs ou négatifs: les premiers seront ensuite brodés ou inscrits sur du tissu, tandis que les seconds seront jetés dans une poubelle.

Le collectif neuchâtelois de la grève féministe a choisi d’organiser le cortège samedi afin de maximiser son impact dans la ville et de permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de se rendre ensuite à Genève pour participer à la manifestation contre le G7.

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