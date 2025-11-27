DE
Nouvelle motion populaire
A Neuchâtel, un abo général à 16 francs par mois proposé

Neuchâtel envisage un abonnement général à 16 francs par mois pour démocratiser les transports publics. Cette proposition, bien qu'attrayante, soulève des inquiétudes quant à son financement et aux risques de surcharge des infrastructures existantes.
Publié: 14:51 heures
Après l'échec de la gratuité des transports, une nouvelle idée a émergé à Neuchâtel.
Mathilde Jaccard

Utopique ou réaliste? Après l’échec de la gratuité des transports publics dans le canton de Neuchâtel, une nouvelle initiative voit le jour. Une motion populaire propose un abonnement général à 16 francs par mois, financé par une redevance, indique lundi 24 novembre «Le Courrier».

Portée par l’auteur écologiste Lucien Willemin, cette idée vise à rendre les transports publics accessibles à tous grâce à un modèle de financement équitable. La motion souligne que les tarifs actuels sont «élevés et dissuasifs, notamment pour les familles».

Une initiative écologique

Outre l’aspect économique, elle met en avant des arguments écologiques, et ce, afin d'atteindre les objectifs climatiques. Le succès de la motion populaire a été immédiat, bien que des ajustements juridiques soient nécessaires.

Mais concrètement, comment financer un tel projet? Les recettes actuelles, qui s'élèvent à 32,5 millions de francs, seraient couvertes par une redevance de 16 francs par mois payés par les 170'000 habitants de 6 ans et plus. A l'image de la redevance Serafe, Lucien Willemin s’inspire d’un principe de partage – son application étant du ressort des élus.

Une idée qui ne plaît pas

Cette proposition suscite toutefois des critiques. Selon «Le Courrier», les Transports publics fribourgeois (TPF) notent que la fréquentation a déjà augmenté de 33% en dix ans, et une baisse des prix pourrait accentuer cette tendance, nécessitant d’importants investissements. Cette réduction massive des prix fait également craindre des risques de surcharge budgétaire. L’Association transports et environnement (ATE) partage ces réserves, soulignant que l’offre insuffisante est un problème plus urgent que le coût.

Le modèle à Genève, avec des gratuités et rabais ciblés, est cité comme exemple. La Chancellerie d’Etat de Neuchâtel, sollicitée par nos confrères et consœurs, souhaite toutefois des changements vers une tarification plus avantageuse pour certaines catégories de population.

