La Commission des finances du Grand Conseil genevois a rejeté une demande de crédit supplémentaire de 25,7 millions pour financer la gratuité des TPG pour les jeunes et les seniors. Malgré ce refus, la mesure, bénéficiant à plus de 94'000 personnes, restera en vigueur.

Genève refuse la rallonge de 25,7 millions pour la gratuité des TPG

La rallonge de 25,7 millions de francs pour la gratuité des TPG a été refusée. Photo: keystone-sda.ch

La Commission des finances du Grand Conseil genevois a examiné mercredi soir une demande de crédit supplémentaire déposée par le Département de la santé et des mobilités pour financer la gratuité totale ou partielle des TPG des moins de 25 ans et des seniors. A hauteur de 25,7 millions, cette rallonge a été refusée.

Le Conseil d'Etat genevois avait déposé cette demande de crédit supplémentaire, au vu du succès de la mesure qui a démarré au 1er janvier. Plus de 94'000 personnes en ont bénéficié au premier semestre, 76% de jeunes et 24% de seniors et bénéficiaires de prestations AI.

«Décision incompréhensive»

A la Commission des finances, la demande a récolté sept voix pour et sept voix contre, celles du PLR, de l’UDC et du MCG. En cas d'égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

«Ce refus n'aura cependant pas d'impact», a précisé Laurent Seydoux, député LJS et membre de la commission des finances à Keystone-ATS. La somme reviendra aux TPG, car ce coût est induit par une loi. Selon LJS, ce refus apparaît toutefois «comme une décision incompréhensive et profondément injuste sur un projet qui remporte un gros succès».