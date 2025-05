Neuchâtel veut augmenter son offre de bus d'ici 2030

Le canton de Neuchâtel prévoit d'augmenter l'offre de bus de 8% d'ici 2030. Des ajustements sont planifiés pour l'horaire 2026, et une taskforce sera créée pour améliorer la stabilité du réseau urbain de Neuchâtel.

Neuchâtel veut augmenter son offre de bus de 8% d'ici 2030. Photo: KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel souhaite augmenter progressivement l'offre de bus de 8% d'ici à 2030. Des adaptations de lignes de bus sont déjà prévues à l'horaire 2026. Une taskforce sera créée pour améliorer la stabilité des lignes de bus sur le réseau urbain de Neuchâtel.

«En lien avec la refonte des horaires CFF 2025, des ajustements ont été apportés aux lignes de bus, notamment pour optimiser les correspondances dans les nœuds de transport», a indiqué mardi le canton. «Les premiers retours sont globalement positifs, mais des compléments restent nécessaires sur certaines lignes telles que la 640 (Gorgier-St-Aubin - Provence), la 421 (Neuchâtel - Cernier) et la 590 (Couvet - Fleurier - Les Verrières - Pontarlier).

Ces compléments sont en cours d’examen au niveau du canton. Ils seront discutés avec les Conférences régionales des transports (CRT) pour mise à l’horaire 2026. «Une taskforce entre le canton, les communes concernées et transN est lancée afin d’améliorer la stabilité des lignes de bus et la vitesse commerciale sur le réseau urbain de Neuchâtel», peut-on lire dans le communiqué. L’enjeu est de garantir une exploitation fiable, attractive et performante pour les usagers au quotidien malgré la multiplication des chantiers sur le littoral neuchâtelois».

Plan directeur

Le plan directeur bus pour l'horizon 2030/40 est actuellement en consultation auprès des communes et des entreprises de transport. Le premier objectif est une augmentation progressive de l’offre pour 2030. La croissance de la demande est estimée à 8%.

«Ces développements sont sollicités par de nombreuses communes ainsi que la population neuchâteloise. À l’issue de cette consultation institutionnelle, le Conseil d’État consolidera prioritairement son plan directeur bus pour l’horizon 2030. Sa mise en oeuvre dépendra naturellement des ressources de l’État et des communes», a expliqué le canton.