TransN cesse la vente de billets à bord des bus dès le 14 décembre, visant à fluidifier l'embarquement et améliorer la ponctualité. Le transporteur neuchâtelois annonce des améliorations de service pour 2024 et 2026, incluant des correspondances en soirée.

Vous ne pourrez plus acheter de billets sur les bus neuchâtelois

Vous ne pourrez plus acheter de billets sur les bus neuchâtelois

TransN cesse la vente de billets à bord des bus dès le 14 décembre. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

A l'occasion du nouvel horaire des transports publics le 14 décembre, transN va arrêter de vendre des billets à bord des bus. Des améliorations, notamment en matière de correspondances en soirée et d'offre, sont prévues l'an prochain.

En 2026, plusieurs lignes verront aussi leur offre être renforcées a indiqué jeudi le transporteur neuchâtelois TransN. Les changements principaux concernent la ligne 421 (Neuchâtel – Cernier), avec des départs supplémentaires et des prolongements jusqu’à Cernier. Une paire de courses est ajoutée aussi sur la ligne 426 (Nordic’Bus Les Hauts-Geneveys – Tête-de-Ran).

Sur la ligne ferroviaire R21 (Neuchâtel – Buttes), deux courses sont ajoutées pour répondre aux besoins des élèves du collège de Fleurier. Au Locle, la ligne 341 (Le Locle, Monts – gare/centre ville – Verger) voit son offre renforcée, avec huit paires de courses supplémentaires en journée.

Plus de ponctualité

Le changement d'horaire entraînera aussi une modification pour la clientèle de certaines lignes car les billets ne seront plus vendus par les conductrices et conducteurs. «Cette évolution a pour objectif de fluidifier l’embarquement et d’améliorer la ponctualité. Elle s’inscrit dans une tendance nationale, afin d’harmoniser les pratiques», a expliqué transN.

Les oblitérateurs restent en place dans les bus. Les véhicules ne disposant pas d’un oblitérateur en seront prochainement équipés.