DE
FR

Dès le 14 décembre
Vous ne pourrez plus acheter de billets sur les bus neuchâtelois

TransN cesse la vente de billets à bord des bus dès le 14 décembre, visant à fluidifier l'embarquement et améliorer la ponctualité. Le transporteur neuchâtelois annonce des améliorations de service pour 2024 et 2026, incluant des correspondances en soirée.
Publié: 14:51 heures
Partager
Écouter
TransN cesse la vente de billets à bord des bus dès le 14 décembre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A l'occasion du nouvel horaire des transports publics le 14 décembre, transN va arrêter de vendre des billets à bord des bus. Des améliorations, notamment en matière de correspondances en soirée et d'offre, sont prévues l'an prochain.

A lire aussi
Neuchâtel veut augmenter son offre de bus d'ici 2030
Améliorer la stabilité
Neuchâtel veut augmenter son offre de bus d'ici 2030
Les Transports publics neuchâtelois affichent de bons résultats
Ligne Neuchâtel-Buttes
Les Transports publics neuchâtelois affichent de bons résultats

En 2026, plusieurs lignes verront aussi leur offre être renforcées a indiqué jeudi le transporteur neuchâtelois TransN. Les changements principaux concernent la ligne 421 (Neuchâtel – Cernier), avec des départs supplémentaires et des prolongements jusqu’à Cernier. Une paire de courses est ajoutée aussi sur la ligne 426 (Nordic’Bus Les Hauts-Geneveys – Tête-de-Ran).

Sur la ligne ferroviaire R21 (Neuchâtel – Buttes), deux courses sont ajoutées pour répondre aux besoins des élèves du collège de Fleurier. Au Locle, la ligne 341 (Le Locle, Monts – gare/centre ville – Verger) voit son offre renforcée, avec huit paires de courses supplémentaires en journée.

Plus de ponctualité

Le changement d'horaire entraînera aussi une modification pour la clientèle de certaines lignes car les billets ne seront plus vendus par les conductrices et conducteurs. «Cette évolution a pour objectif de fluidifier l’embarquement et d’améliorer la ponctualité. Elle s’inscrit dans une tendance nationale, afin d’harmoniser les pratiques», a expliqué transN.

Les oblitérateurs restent en place dans les bus. Les véhicules ne disposant pas d’un oblitérateur en seront prochainement équipés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus