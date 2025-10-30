DE
FR

Ligne Neuchâtel-Buttes
Les Transports publics neuchâtelois affichent de bons résultats

TransN affiche son premier résultat positif après l'audit de 2024. L'entreprise envisage de céder la concession de la ligne Neuchâtel-Buttes aux CFF, avec garantie d'emploi pour le personnel. Des synergies sont également recherchées avec les Chemins de fer du Jura.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Céline Vara, conseillère d'Etat de Neuchâtel, le 30 octobre 2025 à Neuchâtel.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Transports publics neuchâtelois (TransN) affichent leur premier résultat positif à la suite de l'audit mené en 2024. Une concession pourrait être cédée aux CFF.

A lire aussi
Le Conseil fédéral veut plus de sécurité à bord des trains CFF
Trop d'agressions
Le Conseil fédéral veut plus de sécurité à bord des trains CFF
Les retards de train obligent les CFF à offrir repas et boissons aux passagers
Un droit méconnu des voyageurs
Les CFF offrent des repas gratuits dans ces trains en retard

A la suite des difficultés rencontrées par TransN, des mesures ont été prises et le directeur a quitté l'entreprise. «Les travaux ont porté leurs fruits mais les pistes d'amélioration identifiées doivent être approfondies», a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d'Etat en charge des transports.

«Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l'offre», a expliqué Raphaël Comte, président du conseil d'administration. Un bénéfice de 650'000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu'une perte de 2,75 millions était attendue.

TransN et les CFF envisagent un éventuel transfert de la concession pour la ligne Neuchâtel-Buttes, avec garantie de l'emploi pour le personnel. Des recherches de synergies sont aussi prévues avec les Chemins de fer du Jura (CJ).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus