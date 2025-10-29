DE
Trop d'agressions
Le Conseil fédéral veut plus de sécurité à bord des trains CFF

Le Conseil fédéral approuve une motion visant à renforcer la sécurité dans les trains suisses. Face à l'augmentation alarmante des agressions, un plan national et des modifications législatives sont envisagés pour protéger passagers et personnel ferroviaire.
Publié: 16:31 heures
Le Conseil fédéral a approuvé une motion visant à améliorer la sécurité dans les trains en Suisse.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La sécurité des passagers et du personnel doit être renforcée dans les trains. Le Conseil fédéral approuve une motion en ce sens de Piero Marchesi (UDC/TI), qui s'inquiète de l'augmentation des agressions à bord des trains.

Ces agressions «sont devenues un phénomène quotidien alarmant», écrit dans son texte le Tessinois, soutenu par une quinzaine d'élus de droite. Citant des chiffres des CFF, il estime le nombre d'agressions contre le personnel à environ dix par jour, soit 3600 cas par an, à l'échelle nationale.

Violences brutales

Il ne s'agit pas seulement d'insultes ou de menaces verbales, poursuit Piero Marchesi, mentionnant des accès de violence brutale avec coups de poing, morsures et coups à la tête. Selon lui, les mesures internes des CFF sont nécessaires, «mais clairement insuffisantes».

Le motionnaire trouve que la sécurité à bord des trains ne peut pas dépendre uniquement de l'initiative des entreprises ou du courage des passagers. «Il incombe à l'Etat de garantir la protection des personnes qui travaillent et qui voyagent.» Le Tessinois propose cinq mesures. Le Conseil fédéral en accepte deux, selon sa réponse publiée mercredi.

Plan national

Il est favorable à un plan national visant à renforcer la sécurité dans les trains, en collaboration avec les CFF, les autres entreprises de transports et les cantons. Il est aussi d'accord de proposer les modifications de loi nécessaires.

En revanche, le gouvernement ne veut pas de patrouilles systématiques de la police des transports sur certains tronçons et à certaines heures. Il est plutôt favorable à des «mesures adaptées et proportionnées»: les entreprises ne devraient être tenues de recourir à cette police que lorsque l'accompagnement par du personnel ou un service de sécurité n'est pas suffisant.

Le Conseil fédéral ne veut pas non plus s'immiscer dans la formation et le soutien du personnel ferroviaire, car cela relève de la compétence et de la responsabilité des entreprises de transports. Enfin, il indique que celles-ci sont déjà autorisées à équiper leur personnel de spray au poivre disponible dans le commerce.

