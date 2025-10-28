DE
FR

Projet à 17 millions
Les CFF lancent une enquête sur les travaux de la gare St-Prex

Les CFF lancent une enquête publique pour la modernisation de la gare de St-Prex (VD). Le projet, estimé à 17 millions de francs, vise à améliorer l'accessibilité des quais et des trains. Les travaux devraient débuter en février 2027 et s'achever fin 2029.
Publié: il y a 35 minutes
Les CFF lancent une enquête publique pour la modernisation de la gare de St-Prex (VD). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF mettent à l'enquête dès mercredi et jusqu'au 27 novembre prochain les travaux de modernisation de la gare de St-Prex (VD). Ils permettront de faciliter les accès aux quais. Le début des travaux est prévu pour février 2027.

Les travaux ont pour but de rehausser les quais, de modifier la rampe d’accès du quai 1 et d’en créer une nouvelle sur le quai central. Un ascenseur sera également ajouté à l'accès nord-ouest de la gare, ont indiqué mardi les CFF dans un communiqué.

Un chantier à 17 millions

Ces travaux permettront d'assurer un accès facilité aux quais et aux trains aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes avec poussette ou valises. Des travaux complémentaires d'entretien et de renouvellement des voies sont également prévus durant le chantier.

Les travaux devraient débuter en février 2027, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de construire. Ils devraient se terminer à la fin de l'année 2029. La gare sera toujours desservie durant le chantier. Le coût de l'ensemble des travaux en gare et sur les voies s'élève à 17 millions de francs.

