Renate Scheidegger est furieuse d'avoir pris une amende de stationnement des CFF. La raison? Elle s'est placée avec sa voiture légèrement de travers sur le parking de la gare de Lyss, dans le canton de Berne. Elle doit maintenant s'acquitter d'une prune de 50 francs.

Les CFF lui infligent une amende de stationnement... pour quelques centimètres

1/4 Renate Scheidegger ne comprend pas l'amende adressée par les CFF. Photo: DR

Mattia Jutzeler

Qui ne s'est jamais garé un peu de travers? Peut-être était-on stressé ou la voiture voisine se trouvait-elle déjà à mi-pneu sur sa propre place de parking? Pour la Bernoise Renate Scheidegger, cette petite mésaventure – à priori commune – a eu des conséquences financières non-négligeables.

Nous sommes le mardi 21 octobre au matin, la Suissesse se gare à la gare de Lyss, dans son canton natal. Sa voiture déborde alors très légèrement sur la place de parc voisine. Elle n'y prête pas plus d'importance et s'en va. Le soir, en retournant à sa voiture, Renate Scheidegger trouve une amende des CFF. «Maintenant, je dois payer 50 francs pour quelques centimètres», explique cette femme de 53 ans à Blick, visiblement agacée. «Je ne comprends plus rien!»

Forte influence sur le champ de stationnement

Renate Scheidegger ne se résigne pas à payer. Elle demande par mail aux CFF de justifier l'amende. La réponse: son stationnement de travers aurait «fortement influencé» le parking voisin. Mais est-ce vrai? Par ailleurs, un tel motif existe-t-il pour justifier une amende?

Blick a contacté les CFF afin de leur demander comment ils justifiaient un tel motif. En raison du taux d'occupation souvent élevé des parkings, il est important que le plus grand nombre possible de voitures trouvent une place de stationnement, expliquent-ils à Blick. «Si un véhicule est garé de telle manière qu'une case voisine ne peut pas être utilisée régulièrement, cela est considéré comme un préjudice.»

En outre, les CFF veulent «éviter un effet secondaire qui se répercuterait au-delà du champ voisin». C'est pour cela la Seat rouge garée à côté de la Volvo noire de la Bernoise n'a pas reçu d'amende, alors qu'elle était également parquée de travers, comme le montre une photo des CFF. «La Seat rouge n'a pas pu se garer correctement parce que la Volvo empiétait sur son champ de stationnement.»

Cette berline rouge s'est également garée de travers, mais n'a pas reçu d'amende. Photo: SBB

La Bernoise avait assez de place pour se garer

Renate Scheidegger aurait eu suffisamment de place pour se garer correctement sur sa place de parking, expliquent encore les CFF. Une autre photo, prise au moment de la distribution des amendes, pourrait le prouver.

Il y avait beaucoup de place à côté de la voiture de Scheidegger au moment de la distribution des amendes. Photo: SBB

Renate Scheidegger, elle-même, ne se souvient pas de la place exacte dont elle disposait lorsqu'elle s'est garée à la gare de Lyss mardi matin. «Il est bien possible qu'une autre voiture se trouvait déjà à mi-chemin sur le parking.»

Cette situation n'est d'ailleurs pas rare à la gare de Lyss, assure Renate Scheidegger. «Lorsque j'ai amené ma fille à la gare mercredi, j'ai vu deux personnes garées de travers», raconte-t-elle. Je trouve mon amende beaucoup trop tatillonne.» Renate Scheidegger s'est finalement acquittée des 50 francs.