La Suisse teste un nouveau système de billetterie numérique pour les transports publics. «My Ride» pourrait bientôt remplacer le très populaire abonnement demi-tarif. Voici comment le prototype de ce nouveau projet s'en sort dans la comparaison des prix.

1/2 Le secteur des transports publics teste un nouveau système de tarification depuis mai 2024. Photo: Keystone

Christian Kolbe et Martin Schmidt

Le tollé a été énorme lorsqu'il y a quelques jours, la possibilité de voir disparaître le très populaire abonnement demi-tarif a été évoquée. Cet abonnement fait partie de l'ADN suisse: il est actuellement utilisé par 3,3 millions de personnes. Les adultes paient 190 francs la première année et 170 francs en cas de prolongation, et ce, grâce au rabais de fidélité. Ils peuvent donc encore profiter des billets à moitié prix.

Mais le secteur s'agite. L'association de la branche Alliance Swisspass veut complètement réorganiser le système tarifaire des transports publics, le numériser et le préparer pour l'avenir. Le demi-tarif sous sa forme actuelle pourrait passer à la trappe... au plus tôt dans une dizaine d'années, selon la planification de cette grande révolution. L'objectif? L'achat d'un billet doit devenir plus simple, plus transparent et totalement numérique. Blick s'est demandé si cela allégerait vraiment le porte-monnaie, ou du moins ne l'alourdirait pas plus.

Car un prototype de «My Ride» est déjà testé depuis mi-2024 par plus de 3'000 clientes et clients. Plus ils utilisent leur abonnement par mois, plus ils accumulent des bonus. Au niveau le plus élevé, à partir de 350 francs de frais de déplacement, le rabais est de 80%. Chaque trajet supplémentaire ne coûterait plus qu'un cinquième du prix réel.

Trois passagers typiques

Blick a comparé les coûts de transport du prototype avec ceux de l'abonnement demi-tarif. En gros, un utilisateur de «My Ride» paie un abonnement mensuel de 15 francs. Un demi-tarif, ramené au mois, coûte à peu près le même prix, raison pour laquelle ce détail ne joue aucun rôle dans le test. En revanche, la fréquence à laquelle une personne prend le train influe sur les calculs. Basons nous sur trois profils différents et imaginons qu'un client fasse une seule excursion par mois en transports publics; qu'il rende visite à ses parents trois fois par mois dans une autre ville; ou alors qu'il parte cinq fois par mois en voyage d'affaires. Voici les prix avec le demi-tarif et «My Ride».

Malgré la popularité de l'abonnement demi-tarif, les transports publics ne sont pas moins chers pour autant: à l'exception du trajet Bâle-Lugano – qui dure près de trois heures –, le prototype de «My Ride» s'avère plus avantageux. Du moins si l'on ne fait l'aller-retour Bâle-Lugano qu'un jour par mois. La raison est simple: le prototype de «My Ride» ne dispose pas de cartes journalières. Les autres réductions liées au demi-tarif, comme le Pass 9 heures, disparaissent également.

Le système comptabilise la distance parcourue. Dès qu'un abonné effectue plusieurs fois par mois un long trajet, «My Ride» s'en sort mieux que le demi-tarif grâce au rabais croissant.

Des conditions de test particulières

Une source proche du dossier affirme toutefois que les tarifs du prototype de «My Ride» ont volontairement été fixés à un bas niveau. Sans doute pour inciter les 3'000 testeurs à bien l'utiliser. Mais, en principe, l'introduction du nouveau système de tarification ne devrait pas renchérir le coût des transports publics, sous réserve d'augmentations générales des prix. «Cela reviendra plus ou moins au même prix. Nous ne voulons pas en tirer des recettes supplémentaires», explique une porte-parole d'Alliance Swisspass.

Mais, le projet en est encore à ses débuts. Il doit fournir des réponses sur le montant exact des futurs rabais. Les voyageurs y sont très attentifs. Des augmentations cachées de prix déclencheraient le mécontentement général, et les responsables du projet pilote doivent le garder à l'esprit.