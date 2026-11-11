Femme brûlée vive à Neuchâtel: les accusés contestent la peine

Deux hommes jugés pour tentative de féminicide à Areuse (NE) contestent leurs peines de 16 et 14 ans. La défense évoque une absence de preuves et demande une requalification en tentative de meurtre.

ATS Agence télégraphique suisse

Les deux accusés de la tentative de féminicide, où une femme a été brûlée vive à Areuse (NE), ont réclamé l'acquittement ou de revoir la qualification en tentative de meurtre. Ils avaient écopé de 16 et de 14 ans en première instance.

«Je n'ai ni prémédité, ni organisé une tentative d'assassinat» contre mon ex-compagne, a déclaré mardi le commanditaire devant la Cour pénale neuchâteloise. «Je n'étais pas au courant. J'étais au travail» le soir du 20 octobre, a-t-il expliqué.

Le quinquagénaire portugais a chargé les co-auteurs, qui voulaient se venger de lui car il les hébergeait et il voulait les mettre dehors de son appartement en lien notamment avec des problèmes de drogue.

Aucune preuve matérielle?

La défense a rappelé que le prévenu a clamé son innocence depuis le début et qu'il vivait dans un brouillard mental en raison de sa dépendance à l'alcool. Les trois protagonistes n'avaient pas la tête sur les épaules et «on est très loin d'une froideur et d'une planification minutieuse des actes. On est plus proche des pieds nickelés», a déclaré Valérie Schweingruber Dupraz.

«Mon client a répété qu'il n'y avait aucune preuve matérielle et digitale de sa culpabilité», a ajouté l'avocate. La défense demande l'acquittement ou au moins de revoir la peine, surtout si l'on sait que le 3e co-auteur a été condamné à six ans et dix mois de prison au Portugal, alors qu'il «a une culpabilité plus lourde» en ayant mis l'essence et allumé le feu. Le 3e protagoniste a contesté cette version lors de son procès portugais.

Le commanditaire a été condamné à 16 ans de prison en première instance pour tentative d'assassinat et tentative d'instigation à assassinat et à deux ans supplémentaires pour des malversations économiques. Une expulsion de dix ans du territoire suisse avait été ordonnée.

«Faire souffrir la victime»

Durant l'audience d'appel, le co-auteur a déclaré qu'il aimerait que l'instigateur avoue et assume ses actes. «Le commanditaire voulait faire souffrir la victime toute sa vie en lui brûlant les yeux mais son but n'était pas de la tuer, même s'il était conscient des risques», a-t-il ajouté.

Le trentenaire a expliqué qu'il a participé à cette agression car il se sentait redevable envers le commanditaire, qui finançait notamment sa consommation de drogue. «Je voulais être loyal envers lui et j'avais peur de le décevoir».

Le commanditaire était revenu plusieurs fois à la charge durant des années pour lui demander d'agresser la victime, en lui promettant de l'argent.

Pascal Queloz, l'avocat du co-auteur, a expliqué que son client n'a pas «une absence particulière de scrupules» et qu'il n'est pas un assassin. Selon lui, il a été victime «d'un concours de circonstances» qui l'a plongé dans la spirale de la criminalité. Il a précisé que son client n'aurait pas passé à l'acte s'il avait conscience de la présence des enfants de 14 et 10 ans au domicile de la victime.

Crime odieux

L'emploi du feu, même si c'est atroce, ne permet pas de transformer une tentative de meurtre en tentative d'assassinat, a expliqué Pascal Queloz. «Mon client n'a pas agi comme un tueur à gages. Il était désemparé et sous emprise (...) Il est tombé dans le piège tendu» par les talents de manipulation du commanditaire.

«Il n'avait aucune maîtrise, aucun sang-froid. Il a même fait preuve d'une certaine lâcheté en fuyant quand il a vu les flammes». L'avocat a réclamé un maximum de dix ans de prison pour tentative de meurtre. Il avait écopé de 14 ans de prison en première instance.

La victime a été brûlée sur 25% de la surface de son corps et souffre de lourdes séquelles psychiques et physiques. «Elle a vécu l'horreur», a déclaré la procureure Camille Baldinetti. Jaloux, le commanditaire voulait l'anéantir et la faire souffrir, a-t-elle ajouté. «Son mobile est odieux».

Le Ministère public a dit que la peine de première instance était «juste, proportionnée et adaptée» et que l'appel devait être rejeté.