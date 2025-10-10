Deux jeunes arrêtés – puis relâchés – dans l'enquête sur les tags satanistes et anticapitalistes à Neuchâtel. Ils sont soupçonnés de dommages sur la Collégiale et au Musée d'ethnographie début août. La police les a interpellés dans un collectif autogéré.

Deux vingtenaires arrêtés pour les tags sur une église de Neuchâtel

Deux vingtenaires arrêtés pour les tags sur une église de Neuchâtel

Des slogans faisant allusion à Satan ont été tagués sur la façade de la Collégiale à Neuchâtel. Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

«Satan war hier», «Fuck capitalism» ou «Free Palestine». Deux jeunes ont été arrêtés dans l'enquête sur ces tags inscrits au début du mois d’août en Ville de Neuchâtel sur la façade de la Collégiale à Neuchâtel. D'autres dommages à la propriété avaient été commis ailleurs que sur l'église du centre-ville.

Ce jeudi 9 octobre, la police neuchâteloise annonce avoir interpellé deux personnes âgées entre 20 et 30 ans de nationalité suisse et française. Et ce dans un collectif autogéré à Pontareuse, sur la commune de Boudry. Elles n’ont pas souhaité s’exprimer lors des auditions, ont indiqué vendredi les forces de l'ordre et le Ministère public.

Arrêtés, puis relâchés

Ces deux personnes ont ensuite été relâchées. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits. Cette opération menée sur mandat du Ministère public s’inscrivait dans le cadre de l’enquête relative à plusieurs dommages à la propriété survenus entre le 31 juillet et le 3 août en Ville de Neuchâtel.

La Collégiale et le Musée d'ethnographie avaient notamment subi des déprédations. Des tags hostiles à l'Eglise, anticapitalistes ou en faveur de l'Intifada avaient été inscrits. Ces actes de vandalisme n'ont pas été revendiqués.