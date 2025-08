Plusieurs bâtiments et monuments de la Ville de Neuchâtel, dont la Collégiale, ont été recouverts de tags. Des déprédations ont également été constatées dans d'autres communes du Littoral. Une enquête a été ouverte et la Ville de Neuchâtel déposera plainte.

Des slogans faisant allusion à Satan ont été tagués sur la façade de la Collégiale à Neuchâtel. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

La police neuchâteloise a indiqué mardi à Keystone-ATS qu'elle avait été avisée par plusieurs citoyens que de nombreux dommages à la propriété avaient été commis en divers endroits dans la ville de Neuchâtel, dont la Collégiale. «Nos services sont en train d'en faire l'inventaire avec l'aide des autres services des communes concernées». La ville de Neuchâtel déposera plainte.

«Il est encore prématuré pour établir des liens ou non entre les différents lieux qui ont été saccagés par un ou plusieurs individus dans les nuits de jeudi à dimanche», a précisé une porte-parole, revenant sur une information d'Arcinfo et de RTN. La police a indiqué qu'elle menait aussi des enquêtes de voisinage. «La Ville de Neuchâtel est en train de déposer plainte», a indiqué à Keystone-ATS son service de la communication. Elle finalise actuellement l'inventaire de tous les tags sur son patrimoine bâti afin de déposer une plainte complète.

Des tags sont apparus à Neuchâtel sur de nombreux bâtiments comme le Musée d'ethnographie, le Temple du Bas, le Collège latin et sur des bâtiments et escaliers du Port. Des vérifications sont toujours en cours. Sur la Collégiale, un ou des individus ont sprayé des tags hostiles à l'Eglise, anticapitalistes ou en faveur de l'Intifada. «Il y a vraiment une volonté d'attaquer ce bâtiment,» a souligné le pasteur dans la paroisse de Neuchâtel et titulaire de la Collégiale Florian Schubert mardi sur les ondes de la RTS. «Il y a clairement des messages contre l'Eglise et plusieurs symboles satanistes». Cet édifice religieux construit vers 1190 avait a été récemment restauré.