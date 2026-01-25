L'office des pensions bernois a commis une erreur lors du changement de canton de Moutier de Berne au Jura. Au total, 430 retraités ont perçu une pension à double et doivent rembourser la somme indûment versée.

Après le changement de canton, les retraités de Moutier ont reçu une double rente AVS

Lino Schaeren

La veille du Nouvel An, les habitants de la petite ville de Moutier avaient plusieurs raisons de se réjouir: le passage à la nouvelle année marquait la transition historique de cette commune du canton de Berne au Jura. Et avant même que les festivités ne soient complètement terminées, 430 retraités de Moutier ont reçu une autre bonne nouvelle: ils ont perçu de manière inattendue une double pension, l'une de Berne et l'autre de Delémont.

Mais il est vite apparu que cette manne financière n'était en aucun cas un cadeau d'adieu bernois aux «déserteurs». Le bureau des pensions bernois a en fait commis une erreur: malgré le changement de canton, il a continué à verser les paiements habituels à Moutier. Les retraités ont depuis reçu un avis de paiement, avec une demande de remboursement.

«Complexe et unique»

Un montant total de 830'000 francs a été transféré par erreur à Moutier. La caisse de compensation parle d’un «malentendu», expliquant à la SRF qu’un changement de canton est une procédure complexe et unique.

Ce qui pourrait passer pour une simple erreur administrative – et même pour une anecdote amusante – s'inscrit en réalité dans le sombre tableau du fonds d'indemnisation bernois, selon Mélanie Gasser, députée cantonale du Parti vert'libéral bernois (PLB). Il y a six mois, on apprenait que le fonds risquait la faillite dès 2028. Un plan d'austérité de plusieurs millions de francs, prévoyant notamment des réductions d'effectifs, avait été annoncé. «Il est désormais nécessaire d'agir au sein même de l'organisation», déplore Mélanie Gasser.

Elle exige des réponses claires de la part du gouvernement cantonal bernois: comment l’erreur de Moutier sur les pensions a-t-elle pu se produire? Quelles ressources seront mobilisées pour le redressement, alors que la situation financière est déjà fragile? La conseillère d'Etat compétente en la matière, Evi Allemann, devra s'exprimer à ce sujet lors de la session de printemps.