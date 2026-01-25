DE
FR

Une erreur à 830'000 francs
Après le changement de canton, les retraités de Moutier ont reçu une double rente AVS

L'office des pensions bernois a commis une erreur lors du changement de canton de Moutier de Berne au Jura. Au total, 430 retraités ont perçu une pension à double et doivent rembourser la somme indûment versée.
Publié: 20:59 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
1/2
La commune de Moutier est passée du canton de Berne au canton du Jura le 1er janvier 2026.
Photo: keystone-sda.ch
Lino Schaeren

La veille du Nouvel An, les habitants de la petite ville de Moutier avaient plusieurs raisons de se réjouir: le passage à la nouvelle année marquait la transition historique de cette commune du canton de Berne au Jura. Et avant même que les festivités ne soient complètement terminées, 430 retraités de Moutier ont reçu une autre bonne nouvelle: ils ont perçu de manière inattendue une double pension, l'une de Berne et l'autre de Delémont.

A lire aussi
La Ville de Moutier est jurassienne depuis minuit
Le transfert de l'année!
La Ville de Moutier est jurassienne depuis minuit
«Nous aurions dû être jurassiens plus vite!»
interview
Le Maire de Moutier se confie
«Nous aurions dû être jurassiens plus vite!»

Mais il est vite apparu que cette manne financière n'était en aucun cas un cadeau d'adieu bernois aux «déserteurs». Le bureau des pensions bernois a en fait commis une erreur: malgré le changement de canton, il a continué à verser les paiements habituels à Moutier. Les retraités ont depuis reçu un avis de paiement, avec une demande de remboursement.

«Complexe et unique»

Un montant total de 830'000 francs a été transféré par erreur à Moutier. La caisse de compensation parle d’un «malentendu», expliquant à la SRF qu’un changement de canton est une procédure complexe et unique.

Ce qui pourrait passer pour une simple erreur administrative – et même pour une anecdote amusante – s'inscrit en réalité dans le sombre tableau du fonds d'indemnisation bernois, selon Mélanie Gasser, députée cantonale du Parti vert'libéral bernois (PLB). Il y a six mois, on apprenait que le fonds risquait la faillite dès 2028. Un plan d'austérité de plusieurs millions de francs, prévoyant notamment des réductions d'effectifs, avait été annoncé. «Il est désormais nécessaire d'agir au sein même de l'organisation», déplore Mélanie Gasser.

Elle exige des réponses claires de la part du gouvernement cantonal bernois: comment l’erreur de Moutier sur les pensions a-t-elle pu se produire? Quelles ressources seront mobilisées pour le redressement, alors que la situation financière est déjà fragile? La conseillère d'Etat compétente en la matière, Evi Allemann, devra s'exprimer à ce sujet lors de la session de printemps.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus