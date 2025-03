Plusieurs colis piégés avaient explosés à Genève, notamment dans le quartier de Saint-Jean. Photo: KEYSTONE

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

L'auteur présumé dans l'affaire des colis piégés visant Patek Philippe à Genève est passé aux aveux, a appris la RTS. Il aurait agi seul et par cupidité. Selon le Pôle enquête du média public, il a reconnu les faits lors de ses auditions devant les autorités compétentes.

Pour rappel, le sexagénaire a été arrêté le 12 mars dernier près de l'aéroport de Genève. Plusieurs lieux de vie, notamment son école de kung-fu dans le quartier des Eaux-Vives à Genève, avaient été perquisitionnés. La RTS avait déjà révélé que l'homme cachait «une grande quantité d'armes et d'explosifs».

Appât du gain

Ce photographe de presse a reconnu être à l’origine des menaces, demandes de rançon et envois de colis piégés qui ont visé, durant près d’un an, Patek Philippe mais aussi Migros-Genève. Deux personnes avaient été blessées, rappelle la RTS. L’homme est poursuivi pour tentative de meurtre ainsi que fabrication et manipulation d’explosifs.

En grande difficulté financière, il a expliqué avoir agi seul, motivé par l’appât du gain. Lors de ses aveux, il a refusé tout motif politique: pour lui, les deux entreprises ciblées étaient simplement susceptibles de payer une rançon. Face aux enquêteurs, le prévenu a exprimé de vives regrets envers les victimes. Son avocate, Me Camilla Natali, indique à la RTS qu’il collabore avec les autorités, mais ne fera pas d’autres déclarations en dehors de la procédure.

L'homme est soupçonné d'être l'auteur de plusiurs événements. Chronologie entre 2024 et 2025: En avril, un homme a été pris pour cible à Plan-les-Ouates par un dispositif d’autoallumage de type «pistolet 3D». En août, un autre a été blessé par l’explosion d’un sac-poubelle dans le quartier de Saint-Jean. En novembre, une fillette a été grièvement blessée lors de l’explosion d’une boîte aux lettres à Grange-Canal. Et en janvier 2025, une enveloppe piégée a été envoyée à la rue de la Corraterie.