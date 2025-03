Le suspect de 61 ans arrêté à Genève est impliqué dans l'affaire des colis piégés, confirme le procureur général Stefan Blättler. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue de son implication et ses motivations.

Image de l'intervention dans le quartier des Eaux-Vives apres l'arrestation d'un suspect dans l'affaire des colis pieges le mercredi 12 mars 2025 a Geneve. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le suspect de 61 ans arrêté mercredi dernier à Genève est bien impliqué dans l'affaires des colis piégés, selon le procureur général de la Confédération Stefan Blättler. L'enquête se poursuit toutefois et durera un certain temps.

«Il faudra maintenant durant l'enquête déterminer sous quelle forme et de quelle manière cette personne est impliquée», souligne Stefan Blättler dimanche soir au 19h30 de la RTS. «Nous pouvons pour l'instant partir de l'idée qu'elle a agi seule, même si cela reste aussi à vérifier.»

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les motivations de l'acte du suspect, ajoute le procureur de la Confédération. Le juge du Tribunal des mesures de contrainte a confirmé son état d'arrestation, pour au moins trois mois. La présomption d'innocence s'applique, rappelle Stefan Blättler.

L'affaire des colis piégés secoue Genève depuis plusieurs mois. Un homme et une fille avaient été blessés par des explosions dans des immeubles résidentiels, respectivement en août et en novembre. Le déclenchement d'une arme artisanale s'était aussi produit en avril à Plan-les-Ouates (GE) et une enveloppe piégée avait été découverte en janvier dernier dans un immeuble du centre-ville de Genève.

Selon les médias, ces dispositifs visaient des employés de Patek Philippe, dont le siège est à Plan-les-Ouates.