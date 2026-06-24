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Après les critiques
Le Montreux Comedy assure 10% d'humoristes suisses

Le Montreux Comedy Festival et l'Union Romande de l'humour ont convenu d'un quota de 10% d'artistes suisses dans la programmation. Cet accord fait suite aux critiques concernant la faible représentation des talents locaux lors de la dernière édition.
Publié: il y a 17 minutes
L'humoriste Yoann Provenzano le 9 juin 2018 à Lausanne. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Montreux Comedy Festival et l'Union Romande de l'Humour (URH) ont conclu un accord visant à renforcer la visibilité, la reconnaissance et le rayonnement des humoristes suisses romands au sein du festival. Au moins 10% de la programmation du festival sera composée d'artistes suisses.

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Dans le cadre de l'édition 2026 du Montreux Comedy Festival, qui se déroulera du 11 au 22 novembre à Lausanne et Montreux, les deux institutions ont «souhaité formaliser un partenariat fondé sur des engagements concrets en faveur des humoristes, dont l'instauration de conditions minimales de rémunération garanties», indiquent-elles mercredi dans un communiqué.

Au-delà des aspects financiers, cette collaboration traduit aussi «une volonté commune de soutenir durablement l'émergence et le développement des talents romands». Le Montreux Comedy Festival s'engage ainsi à renforcer la présence des artistes suisses dans sa programmation afin de leur offrir davantage d'opportunités de visibilité, est-il souligné.

Des humoristes défavorisés

Les partenaires se fixent comme objectif que 10% de la programmation du festival soit composée d'artistes suisses et s'engagent à y travailler conjointement, précisent-ils.

Cet accord répond en partie à la polémique survenue après la dernière édition. C'est l'humoriste vaudois Yoann Provenzano qui avait critiqué le Montreux Comedy Festival sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il déplorait que les artistes suisses et locaux ne représentaient que 1,2% des humoristes programmés, soit très largement défavorisés par rapport aux artistes français, belges et canadiens.

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