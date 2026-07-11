Dès le 3 juillet, jour d'ouverture de la 60e édition du MJF, des foules de mélomanes rempliront les trains et s'ammasseront sur les quais de Montreux. Voici comment rejoindre le festival en les évitant au maximum.

Voici la stratégie pour aller au Montreux Jazz Festival en évitant les trains bondés

Voici la stratégie pour aller au Montreux Jazz Festival en évitant les trains bondés

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le Montreux Jazz Festival a débuté le 3 juillet pour sa 60e édition avec des liaisons de train renforcées et des options de transport nocturne étendues pour éviter les foules

Les CFF ajoutent deux trains nocturnes vers Sion et Martigny et recommandent d'éviter les trains bondés de 17h ou 23h, en privilégiant des arrivées aussi tôt que possible et départs plus tardifs

400 nouvelles places de vélo gratuites sont disponibles, et des bus nocturnes gratuits circuleront jusqu'à 5h le weekend pour les festivaliers.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour qui déteste les foules en liesse, la saison des festivals pose un dilemme de taille: affronter des wagons bondés pour écouter Zara Larsson, ou faire l'impasse sur un concert pour éviter les masses de mélomanes dans le Montreux-Lausanne de minuit?

Puisque la seconde option semble carrément morose, nous avons cherché quelques stratégies efficaces pour esquiver au maximum les trains surchargés et les cohues euphoriques, en vous rendant au Montreux Jazz, dès le 3 juillet, pour la 60e édition du festival. À noter qu'il sera évidemment impossible d'éviter totalement la foule, à moins de vous y rendre en hélicoptère privé ou de dégoter une rarissime place de parking. Mais on peut, au moins, mettre toutes les chances de notre côté pour organiser un voyage aussi confortable que possible.

Eviter les trains qui partent vers 23h

Ainsi que le confirme un porte-parole des CFF, les liaisons régulières seront renforcées durant toute la durée du festival, avec la mise en place de «pléthore de trains spéciaux pour les retours». Il sera donc possible de prendre jusqu'à six trains différents, chaque nuit (jusqu'à 3h30, les vendredis et samedis) pour rentrer à bon port après vos concerts. Grande nouveauté de cette année: deux trains nocturnes supplémentaires circuleront jusqu’à Sion et Martigny, en fin de soirée.

«Pour les retours, il faut être conscient que les trains circulant vers 23h absorbent l’affluence des premiers retours des concerts, soulignent encore les CFF. Pensez soit à anticiper, soit à prendre l’un des trains supplémentaires circulant plus tard, qui figurent tous dans l’horaire en ligne.»

A la gare, utiliser la sortie côté Lausanne

En ce qui concerne l'arrivée à Montreux, les CFF recommandent d’anticiper au maximum, en vous rendant sur place aussi tôt que possible, «ce qui permet de profiter d’une après-midi sur les quais tout en évitant l’heure de pointe des pendulaires». L'idée est donc de renoncer, si possible, aux liaisons partant aux alentours de 17h, afin de vous rendre à Montreux un peu plus tôt... préférablement dès 14 ou 15h.

Une fois sorti du train, il conviendra également d'éviter à tout prix la sortie principale de la gare, déjà très fréquentée par les trajets ordinaires: «Les festivaliers malins utiliseront la sortie en bout de quai, côté Lausanne», conseillent les CFF.

Evitez au maximum la voiture

Si l'idée d'un train complètement plein peut s'avérer angoissante, le MJF recommande fortement de se déplacer en transports publics. Pour celles et ceux qui voudraient quand même tenter leur chance, sachez que les automobilistes sont redirigés, dès la sortie de l'autoroute, vers les parkings disponibles à Montreux, à Villeneuve et La Tour-de-Peilz.

Pour encourager les personnes ayant cette possibilité à utiliser la mobilité douce, un total de 400 nouvelles places de vélo sécurisées et gratuites sont disponibles dans le Bike Park de la Romande Energie, sur la place de l'Eurovision, avec des stations de recharge pour les vélos électriques.

L'offre renforcée de bus gratuits reprendra également sur la ligne VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve), dès 18h en semaine et dès 14h durant le weekend, avec des trajets jusqu'à 4h du matin en semaine et 5h du matin le weekend. Un bus nocturne «N291» reliera Montreux aux localités environnantes, tous les soirs. Pour les localités environnantes (Chernex, Blonay, St-Légier, Corseaux, Vevey), le «Bus Nocturne N291» sera également accessible gratuitement, au départ de l'arrêt Montreux-casino, tous les soirs du festival.