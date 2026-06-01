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Meurtre à Sainte-Croix
L'enquête confirme que la victime a été tuée au domicile de sa locataire

La justice vaudoise est désormais seule en charge de l'instruction du meurtre d'un habitant de Sainte-Croix retrouvé en France. L’enquête confirme qu’il a été victime d’un meurtre dans l’appartement de sa locataire avant que son corps ne soit déplacé.
Publié: 10:56 heures
La victime, âgée de 75 ans, a été tuée au domicile de sa locataire le 31 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La justice vaudoise est désormais seule en charge de l'instruction sur la mort brutale d'un habitant de Sainte-Croix, en octobre dernier. Son corps avait été retrouvé en bordure de Saône, sur la commune française de Fédry, mais l'enquête confirme qu'il est bien décédé à Sainte-Croix.

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Le for a ainsi pu être fixé dans le canton de Vaud et les autorités françaises ont transmis leur dossier, à l’exception du rapport d'autopsie en cours de rédaction. Le Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois est désormais «seul en charge de l'instruction de ce cas», indique lundi le Parquet dans un communiqué.

Tué au domicile de sa locataire

L'homme décédé, âgé de 75 ans, a été tué au domicile de sa locataire le 31 octobre 2025, avant que son corps mutilé ne soit déplacé en France voisine. Son cadavre, qui avait été sectionné en deux et portait plusieurs plaies, avait été retrouvé quelques jours plus tard sur le territoire français.

Sa locataire, une Française de 39 ans, a été arrêtée le 5 novembre. Elle est soupçonnée d'avoir commis cet homicide, mais aussi d'être à l'origine de deux incendies, celui qui a touché une bâtisse dont la victime était propriétaire et du logement qu'elle occupait.

«L'instruction se poursuit afin de déterminer les circonstances précises des événements. La prévenue, au bénéfice de la présomption d'innocence à ce stade, demeure en détention provisoire», ajoute le Ministère public.

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