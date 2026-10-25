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Pluies salvatrices
Soulagement à Neuchâtel! La navigation peut reprendre sur le lac des Brenets

Après trois mois de sécheresse, le lac des Brenets (NE) retrouve son activité: les bateaux de la NLB vogueront à nouveau dès lundi. Le lac, dont le niveau a gagné 3 mètres, permet la reprise des trajets vers le Saut du Doubs.
Publié: il y a 26 minutes
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La Navigation sur le lac des Brenets avait dû interrompre son activité en raison du manque d'eau.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Grâce à la pluie des derniers jours, la navigation sur le lac des Brenets (NE) reprendra dès lundi, après trois mois d'arrêt, sécheresse oblige. Alors qu'il ne restait qu'un filet d'eau dans une prairie, le lac est revenu et affichait 745 mètres d'altitude dimanche.

Depuis jeudi, le niveau a pris ni plus ni moins que 3 mètres, selon les mesures proposées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). De quoi inciter la Navigation sur le lac des Brenets (NLB) à annoncer sur son site le retour de ses trajets à destination du Saut du Doubs, dont le restaurant est resté ouvert durant l'été.

La nouvelle est d'autant plus réjouissante que les prévisions météo sont favorables, avec le retour du soleil la semaine prochaine et des températures oscillant entre 11 et 18 degrés. Selon les images de la webcam de Tourisme neuchâtelois, les bateaux de la compagnie de navigation sont à nouveau amarrés à leur emplacement habituel.

Soulagement

«Le niveau est remonté à 5 mètres sous la moyenne, c’est suffisant pour naviguer», a indiqué dimanche à Arcinfo Yvan Durig. Et le directeur de la NLB d'ajouter sur le site du quotidien neuchâtelois qu’un «petit groupe qu’il devait conduire au restaurant en bus a déjà eu la bonne surprise d’y être amené en bateau».

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«Quand nous avions stoppé la navigation, nous étions à -7 mètres, on a donc de la marge et cela va encore remonter», a précisé Yvan Durig, soulagé. Les réservations sont à nouveau ouvertes sur le site de la compagnie familiale. L'exploitation devrait durer jusqu’au 5 novembre. Tout dépendra ensuite de la météo et des températures.

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