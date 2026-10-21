La Confédération met en garde mercredi contre de fortes pluies dans le sud-est de la Suisse: jusqu'à 120 millimètres sont attendus dans l'ouest du Tessin. Dans les régions concernées, le niveau de danger 2 sur 5 est en vigueur et les cours d'eau pourraient rapidement monter.

La Confédération redoute des crues et relève son niveau d'alerte

La Confédération redoute des crues et relève son niveau d'alerte

Mattia Jutzeler

De fortes pluies sont attendues mercredi en Suisse. Selon les données de l'Office fédéral de météorologie, jusqu'à 120 millimètres de précipitations sont attendus dans le sud-est du pays.

Face à cette situation, les autorités ont relevé le degré d'alerte aux intempéries au niveau 2 sur une échelle de 5 dans les zones concernées. Concrètement, les sols étant déjà gorgés d'eau, le niveau des cours d'eau pourrait monter très rapidement. Il est vivement conseillé de se tenir à l'écart des rivières, des lacs et des pentes abruptes, tout en gardant un œil attentif sur les bulletins de crue.

Le Tessin particulièrement touché

L'alerte météo est déjà valable à partir de 6 heures mercredi matin dans la région allant du lac de Brienz à la ville de Saint-Gall et se poursuivra actuellement jusqu'à 3 heures dans la nuit de jeudi. Plus au sud-est, dans les cantons des Grisons et du Tessin, l'alerte était déjà en vigueur mardi soir.

Les précipitations les plus importantes, entre 70 et 120 millimètres, sont attendues mercredi dans l'ouest du Tessin. Des précipitations particulièrement fortes devraient y tomber entre 17 et 19 heures.

Accalmie jeudi

Mercredi, les températures resteront fraîches, entre 10 et 12 degrés dans tout le pays, écrit Meteo News. Dans le sud, jusqu'à 15 degrés sont possibles malgré la pluie.

Jeudi, la pluie devrait s'octroyer une petite pause en Suisse. La Confédération prévoit un temps ensoleillé avec des températures pouvant atteindre 14 degrés dans les régions de plaine. Vendredi et durant le week-end, les précipitations et le temps gris devraient ensuite faire leur retour.

Reste désormais à savoir si ces cumuls d'eau suffiront à enrayer durablement la sécheresse persistante qui touche la Suisse ces derniers temps.