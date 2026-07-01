MétéoSuisse a émis plusieurs alertes de degré 3 et 4 pour orage violent, Vaud et Genève en première ligne

MétéoSuisse a déclenché une alerte de degré 4 (fort danger) dans la région de la Côte en direction de Genève. A Lausanne et au Tessin, l'avertissement de niveau 3 (danger marqué) était en vigueur à 11h. La cellule orageuse a secoué les différentes régions. MétéoSuisse a levé l'alerte à 12h15.

L'office météorologique a prévenu de possibles chutes de branches, de chutes d'arbre localisées et de dégâts liés à la grêle. Il est recommandé de se mettre à l'abri, de sécuriser les objets extérieurs et de fermer ses volets. Les cours d'eau et les endroits exposés à la foudre sont à éviter absolument.

Si vous êtes menacé par la foudre, accroupissez-vous et joignez les pieds. Ne vous couchez surtout pas au sol et réduisez tant que possible le contact avec celui-ci.