La canicule a battu 19 records de chaleur à travers toute la Suisse

Le mercure a encore grimpé samedi en Suisse et 19 stations de mesure ont enregistré un record absolu. C'est notamment le cas à Bâle, qui a atteint 39 degrés, mais aussi à Delémont (38,2) et Neuchâtel (38,1). Beznau (AG) a aussi atteint 39 degrés.

Viège (VS), Fahy (JU) et Chaumont (NE) ont aussi enregistré de nouveaux maxima, avec respectivement 36,8, 36,7 et 31,6. En tout, ce sont 19 stations qui ont enregistré samedi une nouvelle température maximale depuis le début des mesures, selon les indications fournies par MétéoSuisse à Keystone-ATS.

Des températures jusqu'à 45 degrés

La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse est de 41,5°C à Grono (GR) le 11 août 2003. Le record tient pour l'instant. Dans une interview publiée samedi après-midi par les journaux alémaniques de Tamedia, le météorologue suisse Jörg Kachelmann estime que des températures pouvaient atteindre 45 degrés sont désormais possibles en Suisse.

«Les statistiques montrent clairement que le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur. La courbe des températures ne cesse de grimper. Ce n’est ni surprenant ni inattendu. On savait très bien que cela arriverait», a déclaré Jörg Kachelmann.

Plusieurs noyades signalées

Alors que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les rivières et les lacs, plusieurs accidents de baignade ont eu lieu. Dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu'il nageait. Il s'est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s'est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.

Dans le canton d’Argovie également plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin: un homme a perdu la vie dans le Rhin. Les recherches se poursuivaient samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin, avait annoncé samedi matin la police cantonale d’Argovie.

Source: ATS