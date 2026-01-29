DE
Contre les fake news
Une nouvelle plateforme pour apprendre à décrypter l’info en Suisse romande

Médias Suisses lance la plateforme éducative Quelire.ch pour les élèves romands de 12 à 18 ans. Disponible dès février 2026, elle vise à développer leur esprit critique face à l'information et lutter contre la désinformation.
L'Association des médias privés romands lance une plateforme destinée aux ados.
Photo: IMAGO/NurPhoto
Médias Suisses, l'association des médias privés romands, lance «Quelire?», une plateforme pédagogique destinée aux élèves de 12 à 18 ans et à leurs enseignants. Cet outil vise à développer l'esprit critique des jeunes et leur capacité à évaluer la qualité et la crédibilité de l'information, des compétences essentielles au bon fonctionnement de notre démocratie.

Cette initiative intervient dans un contexte de multiplication des sources d'information, de diversification des canaux de diffusion de l’information, d'omniprésence des réseaux sociaux et de montée de la désinformation, indique jeudi Médias Suisses dans un communiqué. Jusqu'ici, plusieurs acteurs des médias romands ont contribué à permettre aux jeunes de mieux se repérer dans un environnement informationnel de plus en plus complexe, à travers des supports pédagogiques principalement imprimés.

Mais le comité de Médias Suisses a estimé nécessaire de moderniser ces outils et de proposer, en concertation avec la Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et la Haute école pédagogique Vaud (HEP Vaud), une offre pédagogique adaptée à l'environnement numérique actuel, explique-t-il.

Plateforme dès février

La plateforme Quelire.ch a pour objectif de fournir aux enseignants des élèves de 12 à 18 ans un support pédagogique digital de qualité. Celui-ci «met en valeur la production et l'importance des contenus médiatiques privés romands, tout en soulignant les principes de crédibilité, de qualité et de respect d'une déontologie rigoureuse qui caractérisent l'information journalistique professionnelle».

«Il est fondamental de permettre aux jeunes, futurs citoyens, de comprendre les mécanismes de l'information et d'identifier ce qui distingue un contenu journalistique fiable d'autres formes de communication», souligne Stéphane Estival, président de Médias Suisses, cité dans le communiqué. «La plateforme 'Quelire?' explique notamment la différence entre information, opinion et publicité, et aborde les enjeux liés à la désinformation et à la mésinformation, en particulier sur les réseaux sociaux», poursuit-il.

Le site Quelire.ch sera mis à disposition des enseignants et des élèves à l'occasion de la prochaine édition de la Semaine des médias à l'école, qui se tiendra du 2 au 6 février 2026. Ce site romand s'inscrit dans la continuité d'une initiative développée en Suisse alémanique par l'association Schweizer Medien, avec le site was-lese-ich.ch, réalisé en collaboration avec la Haute école pédagogique de Zurich, est-il encore rappelé.

