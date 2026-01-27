DE
Un plan social s'appliquera
Tamedia annonce la suppression de 25 à 30 postes supplémentaires

Tamedia va supprimer 25 à 30 postes équivalents temps plein supplémentaires. Les activités «print» et numériques seront en outre séparées.
Publié: 11:39 heures
Dernière mise à jour: 11:45 heures
Tamedia annonce un nouveau plan social pour 25 à 30 de ses collaborateurs (photo symbolique).
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Tamedia poursuit sa transformation: le «print» et le numérique seront séparés sur le plan organisationnel et gérés au sein de deux pôles d’activité distincts. La réorganisation entraînera une réduction de 25 à 30 postes équivalents plein temps.

Un plan social s’appliquera aux collaboratrices et collaborateurs concernés, annonce mardi Tamedia. L’organisation des rédactions reste inchangée et les marques clés ne sont pas concernées par la réduction des effectifs, est-il précisé.

A compter du 1er mars 2026, les activités de marché de Tamedia seront encore plus orientées vers le lectorat et la clientèle. Le «print» et le numérique seront séparés et gérés au sein de deux pôles d’activité distincts: Premium Digital et Premium Print & E-Paper, avec pour objectif d’accélérer fortement le développement du numérique.

