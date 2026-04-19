Pas moins de 4942 personnes. Une odeur de fromage fondu à couper au couteau. Et une ambiance de feu. Ce samedi 18 avril, «The plus grande raclette of the world» a une nouvelle fois tenu ses promesses à Martigny. Blick s’est plongé dans cette marée humaine.

Un nouveau record de la plus grande raclette à Martigny!

Un nouveau record de la plus grande raclette à Martigny!

Antoine Hürlimann Responsable de l'actualité de L'illustré

L’odeur ne trompe pas. La chaleur non plus. A 19h, dans l’enceinte de Martigny Expo, des dizaines de bénévoles raclent à la chaîne. Des montagnes de fromage s’écrasent sur des assiettes en plastique tendues à bout de bras. Ça défile, ça fond, ça engloutit. C’est le Valais.

Il y a un monde de dingue. L’atmosphère est électrique et l’enjeu est de taille: battre le record établi l’année dernière lors de la première édition de «The plus grande raclette of the world», événement durant lequel 4893 personnes s’étaient réunies.

En début de soirée, les organisateurs entretiennent le flou. Impossible d’arracher un chiffre. Un racleur venu de Crans-Montana lâche, sourire en coin: «Soit les gens ont plus faim, soit il y a plus de curieux. Moi, je pense qu’on l’a fait… mais il faut attendre.»

«Un sacré bordel»

Nous prenons notre mal en patience et nous nous délectons de la raclette de la fromagerie d’Etiez, avec une petite patate et quelques pickles d’Hugo Reitzel. Un régal! A côté, Pascal Meyer, le sémillant Jurassien qui vendait les billets de la manifestation via son fleuron de l’e-commerce suisse qoqa.ch, joue au père Noël sous caféine en annonçant à la criée les cadeaux remportés par les gagnants d’un concours initié sur place.

Fanfares, sonneurs de cloches, enfants surexcités, verres de fendant et d’aïda qui s’entrechoquent: la machine est lancée. L’ambiance monte encore d’un cran lors de la performance de MC Roger (David Charles à la ville), venu spécialement depuis Neuchâtel. On attrape le chanteur, comédien et humoriste à la fin de show. S’attendait-il à un tel succès? «C’est vrai que c’était un sacré bordel et quel bonheur, s’exclame-t-il. J’étais content de voir que le public était aussi réceptif.»

Dans une allée adjacente, la vraie star de la soirée: Eddy Baillifard. L'ambassadeur de l’événement et du raclette Valais AOP nous confie avoir fait davantage de selfies que de services. «Cette édition est fantastique, nous lance-t-il. Quel engouement autour de ce fromage suprême qu’est la raclette…»

Y aura-t-il une troisième édition? «Oui et même d’autres, répond-il du tac au tac. Mais, à terme, on prévoit de faire ça tous les deux ans. On vous donne d’ores et déjà rendez-vous!»

Un nouveau record qui donne des idées

Après l’avoir assuré de notre présence, le résultat tant attendu tombe: 4942 gourmands sont présents ce soir. Un nouveau record amélioré de 49 personnes confirmé par un notaire. Cris de joie! La sonorisation balance Mylène Farmer, Céline Dion, Gilbert Montagné, Indochine ou encore Magic System. Des chenilles composées de centaines de personnes se forment. Ça chante, ça danse, ça vacille.

On retrouve Pascal Meyer. «Ça fait un bien fou de voir des gens de toutes les générations et de tous les milieux faire la fête ensemble, jubile-t-il. Franchement, tout le monde a besoin de ce genre d’événements qui restent, malgré tout, à taille humaine.»

Cette réussite incontestable lui donne-t-elle des idées? «Nous aimerions beaucoup créer des événements similaires dans d’autres cantons romands, confie-t-il. Nous y travaillons!» Une fondue géante à Fribourg? Un papet XXL dans le canton de Vaud? Rien d’impossible. A Martigny, en tout cas, une chose est sûre: la raclette n’a pas fini de faire fondre les foules.