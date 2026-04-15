Au programme de ce mercredi 15 avril: le fromage à raclette au coeur d'un litige, Coop remplace progressivement l'une de ses marques, la Fédération du franches-montagnes perd son président, le paysage suisse de l'année bientôt dévoilé et, enfin, un peu de foot.

Un ancien fromager aurait vendu clandestinement 2600 meules de fromage à raclette

Un ancien fromager aurait vendu clandestinement 2600 meules de fromage à raclette

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 15 avril. On est parti!

1 2600 meules de fromage à raclette vendues en cachette

Le fromage à raclette, emblème du Valais, est au cœur d'un litige opposant une laiterie du val de Bagnes, à Lourtier, à un ancien fromager. D'après «24 heures», l’ex-direction l’accuse d’avoir vendu, à son insu, environ 2600 meules (12 tonnes) entre 2015 et 2018, pour un dommage estimé à 120'000 francs selon l’acte d'accusation. La partie plaignante évoque toutefois des faits remontant jusqu’en 2003 et un préjudice pouvant atteindre 400’000 francs. Les soupçons sont nés après des anomalies signalées par un client. L’accusé admet des ventes ponctuelles pour son compte, qu’il justifie par des frais non remboursés, mais conteste les volumes avancés. Le Ministère public requiert 9 mois de prison avec sursis et une expulsion, tandis que la défense plaide l’acquittement. Le verdict est attendu prochainement.

2 Coop remplace petit à petit sa marque «Qualité & Prix»

Coop remplace progressivement sa marque propre «Qualité & Prix» par la nouvelle marque «Coop», rapportent les journaux de CH Media. La transition est en cours depuis le début 2024 et concerne plusieurs milliers de produits de prix moyen, a déclaré un porte-parole aux journaux. Il s'agit uniquement d'un changement de nom et de design; l'assortiment et les prix restent inchangés. Le changement vers la marque propre devrait s'achever en 2028. Contrairement à Coop, Migros a communiqué de manière plus offensive sur la refonte de ses marques propres et réduit considérablement son assortiment.

3 Le successeur d'Albert Rösti quitte la présidence de la Fédération du franches-montagnes

Le Bernois Andreas Aebi, désigné en 2023 pour succéder à Albert Rösti après son élection au Conseil fédéral, a annoncé hier mettre un terme à son mandat à la tête de la Fédération suisse du franches-montagnes, rapporte le «Quotidien jurassien». Agé de 67 ans, l'ancien conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) a invoqué son âge et souligné l'importance de céder ce type de fonction à la jeune génération. Il a aussi jeté un pavé dans la mare en abordant les débouchés de la viande chevaline. Il a estimé qu'il devait être possible d'en améliorer la rentabilité, écrit le journal.

4 Le paysage suisse de l'année 2026 bientôt dévoilé

On connaîtra ce mercredi matin le paysage suisse de l'année 2026. L'an dernier, la palme était revenue au Tessin. A peine moins d'un an après les violentes intempéries qui avaient meurtri la région, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a désigné le Val Bavona, via la commune de Cevio et à la Fondazione Valle Bavona pour leur exemplarité.

5 Arsenal et le Bayern Munich sont en position idéale avant les quarts retour

Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions se disputent mercredi dès 21h. Arsenal et le Bayern Munich, qui avaient terminé aux deux premières places de la phase de Ligue, abordent cette soirée dans une position idéale après s'être imposés mardi dernier à l'extérieur. Les Londoniens devraient pouvoir tranquillement finir le travail face au Sporting, qu'ils ont battu 1-0 à Lisbonne à l'aller. Les Bavarois se méfient forcément plus du Real Madrid de Kylian Mbappé, qui semble capable de renverser la table après sa défaite 2-1 à Santiago Bernabeu.