En plus des classiques grimages et rencontres avec le célèbre barbu, les marchés de Noël romands redoublent d'efforts pour faire rêver les plus jeunes. Voici quelques repérages qui pourraient inspirer les familles.

Voici les 5 meilleures activités pour les enfants dans les marchés de Noël

Ellen De Meester Journaliste Blick

Derrière tout souvenir de Noël chargé de magie, il y a des parents un peu épuisés. Au moment de découvrir les traces de pas du Père Noël, d’adresser nos lettres au Pôle Nord et de déchirer avidement le papier-cadeau, nos âmes d’enfants ne se doutaient pas que les hottes étaient remplies, en pleine nuit, par des mamans et des papas motivés, des listes mentales infinies dans la tête et des morceaux de ruban dans les cheveux.

Si vous avez des enfants, peut-être sentez-vous que les rôles se sont inversés: plutôt que de vivre la magie, c’est désormais vous qui devez la créer, dans l’espoir d’illuminer des yeux tout neufs qui découvrent les Fêtes pour la première fois. Quelle pression!

Pour vous aider à remplir le mois de décembre de réjouissances étincelantes, les marchés de Noël proposent des programmes familiaux aussi originaux que chaleureux. On a repéré quelques pépites susceptibles de ravir vos petits elfes préférés.

La maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye (VD)

Dans un décor enneigé digne d’un Pixar de Fêtes, le plus joyeux des barbus retrouve son superbe pied-à-terre alpin, aux Rochers-de-Naye, au-dessus du marché de Noël de Montreux. Jusqu’au 20 décembre, il sera possible d’embarquer dans le train à crémaillère qui gravira les pentes enneigées en offrant une vue spectaculaire sur les flots grelottants du lac, tout en bas. Une fois au sommet, le Père Noël en personne accueille les familles dans sa maison et se réjouit d’offrir un petit cadeau à ses plus jeunes visiteurs.

Update: La vente de billets de train est désormais close, mais il est possible de rencontrer le Père Noël à bien d’autres occasions, notamment aux marchés de Noël de Montreux (qu’il survole en traineau), à Vevey, à Genève, Saint-Cergue, Courchavon, Martigny ou encore Neuchâtel.

La piste de luge en pleine ville (Lausanne et Gland)

Pas le temps de rejoindre les monts glacés, une luge sous le bras, pour initier les enfants aux joies de la glisse? Pas d’inquiétude! Il vous suffit de les pistes artificielles mises en place par plusieurs marchés de Noël, dont celui de Lausanne et le magasin Schilliger de Gland, qui proposent deux versions réjouissantes de cette activité hivernale nostalgique. On vous conseille de consulter les sites officiels, pour vous assurer que vos enfants ont une taille adaptée à l’activité.

Une chasse au trésor (Fribourg)

Le 20 décembre, juste avant Noël, le marché Nova de Fribourg organise une chasse au trésor festive, pour les petits elfes facétieux friands d’énigmes é résoudre. Le but du jeu: retrouver le butin caché par les Novii, les mascottes de l’événement, aux alentours de la Place de fête.

Cette activité gratuite aura lieu entre 10h et 16h, tandis que toutes les informations pourront être récupérées auprès du Bar des Klaus.

Le marché aux jouets des enfants (Genève)

Noël sur les quais inverse les rôles, le 17 décembre, durant un marché aux jouets entièrement tenu et géré par les enfants. L’idée, ancrée dans une réflexion écoresponsable, est de permettre aux plus jeunes de faire leurs emplettes de seconde main, entre eux, et de lutter à leur manière contre le gaspillage (on dirait un scénario de «Toy Story» spécial Noël!). Chacun des 18 stands sera tapissé des jouets peu utilisés d’un jeune lutin souhaitant leur offrir un second foyer, tandis que leurs clients pourront les acquérir ou les échanger contre d’autres. Ce mini-marché se déroulera entre 13h et 17h dans le fameux Christmas Pub de la manifestation.

Si les stands sont déjà complets, il sera toujours possible de les sillonner, à la recherche de vos nouveaux trésors.

Atelier de couronnes de Noël (Genève)

Toujours à Genève, les petits elfes créatifs auront l’occasion de fabriquer leurs propres décorations de Fêtes, dont de belles couronnes verdoyantes. Le 17 décembre, de 14h à 17h, la yourte des enfants s’emplira du parfum caractéristique des branches de sapin, tandis que les participants (dès 5 ans) suivront, pas à pas, les étapes de la création d’une magnifique couronne. Imaginez un peu leur fierté, lorsque vous suspendrez leur œuvre sur la porte d’entrée, prête à accueillir tous les convives du réveillon!

Une inscription est nécessaire sur le site de Noël au Quai, au prix de 20 francs par participant.

L’arrivée du Père Noël en hélicoptère (Martigny)

Sans doute atteint d’une petite crise de la soixantaine (au hasard! Personne ne connaît son âge), le Père Noël s’est promis de passer son permis d’hélicoptère. C’est donc ainsi qu’il débarquera, le 13 décembre, au marché de Noël de Martigny, alors qu’un cortège festif célébrera son arrivée, dès 14h. Il touchera le sol à la Place du Manoir, avant de se déplacer jusqu’à l’Igloo pour une séance photo, entre 14h30 et 17h. Et les rennes? Ne vous inquiétez pas, ils sont toujours en service et prennent juste quelques jours de repos!