Casse à la Banque du Léman et Tesla en feu

Pourtant barricadée derrière des palissades jaunes, la vitrine de la banque est brisée mais tient toujours. A l’angle de la Rue des Alpes et de la rue François-Bonivard, la Banque du Léman a subi des déprédations.

Sur la place Dorcière, de la fumée noire se dégage, visiblement d'une voiture. On entend des tirs et des explosions et une épaisse fumée noire monte de la gare routière, décrit notre journaliste. Difficile à dire s'il s'agit réellement d'explosions ou des barricades qui tombent au sol.

Le reste du cortège continue de circuler normalement mais un groupe a embrasé une voiture à la gare routière. Les manifestants crient «C'est une Tesla!». Les pompiers arrivent...