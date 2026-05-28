Suivez la séance extraordinaire du Grand Conseil genevois en direct

Une manifestation anti-G7 sera-t-elle autorisée à Genève? Le Grand Conseil genevois tient ce soir une séance extraordinaire pour trancher la question.

Un projet de loi de la droite, notamment du PLR demande l'interdiction de toute manifestation anti-G7 dans certains périmètres sensible genevois à savoir:

La Ville de Genève, Carouge, Lancy, Onex et Confignon

les abords immédiats des hôtels accueillant les délégations

le secteur des organisations internationales

le secteur de l’aéroport et ses accès routiers



Si le projet de loi est accepté, il viendrait fortement entravé le parcours d'une manifestation à Genève.

En dernière minute, les Vert-e-s ont également déposé un projet de loi pour venir remplacer celui de la droite. Ils demandent:

Une couverture des frais de sécurité par la France

Aux autorités de garantir le droit de manifester

Que la coalition No-G7 rappelle à l'écrit et à l'oral le caractère pacifique de la manifestation et l’interdiction de porter atteinte aux biens et aux personnes.



