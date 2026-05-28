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Une manifestation anti-G7 sera-t-elle autorisée à Genève? Le Grand Conseil genevois tient ce soir une séance extraordinaire pour trancher la question.
Un projet de loi de la droite, notamment du PLR demande l'interdiction de toute manifestation anti-G7 dans certains périmètres sensible genevois à savoir:
- La Ville de Genève, Carouge, Lancy, Onex et Confignon
- les abords immédiats des hôtels accueillant les délégations
- le secteur des organisations internationales
- le secteur de l’aéroport et ses accès routiers
Si le projet de loi est accepté, il viendrait fortement entravé le parcours d'une manifestation à Genève.
En dernière minute, les Vert-e-s ont également déposé un projet de loi pour venir remplacer celui de la droite. Ils demandent:
- Une couverture des frais de sécurité par la France
- Aux autorités de garantir le droit de manifester
- Que la coalition No-G7 rappelle à l'écrit et à l'oral le caractère pacifique de la
manifestation et l’interdiction de porter atteinte aux biens et aux personnes.
«On ne peut pas s'asseoir sur le droit supérieur»
Pierre Eckert (V) souligne «que l'on ne peut pas s'asseoir sur le droit supérieur» en visant le PLR. «Personne ne peut dire si on annule la manifestation qu'il n'y aura pas de casse.» Pour lui restreindre les manifestations, notamment des lieux est un mépris de la CEDH.
«Nous pensons qu'une manifestation se justifie totalement.» Pour lui, il est légitime que la population puisse montrer son insatisfaction contre les «politiques délétères des membres du G7».
«Envoyons à Macron la facture»
François Bärtschi (MCG) dit que «Genève ne doit pas devenir la capitale mondiale des casseurs et du chahut». «Nous attendions une atitude plus ferme du Conseil fédéral en charge des affaires internationales et du Conseil d'Etat.» Le MCG veut une garantie que la France paiera des frais. «La France nous laisse gérer les casseurs du G7 pour que Emmanuel Macron parade paisiblement. Envoyons-lui la facture.»
Une manifestation «qui risque de mettre Genève à feu et à sang»
Cyril Mizrahi (PS) rappelle que les casseurs ne demandent pas d'autorisation «mais pourtant vous voulez priver les manifestants pacifiques de leurs droits», assène-t-il à la droite. A l'intérieur de la salle, les cris des manifestants se font entendre tout au long des prises de parole des élus.
Le parti Liberté et Justice social (LJS) veut interdire toute manifestation hormis celle proposé par le Conseil d'Etat. Stéphane Florey (UDC) parle de son côté d'une manifestation «qui risque de mettre Genève à feu et à sang». Il s'attaque ensuite à la Conseillère d'Etat Carole-Anne Kast. Il parle de «complaisance vis-à-vis des milieux qui vous ont élue».
«Tout rassemblement sera squatté par des casseurs»
Yves Nidegger (UDC) prend la parole et dénonce les «groupes fascisants» qui manifestent devant le Grand Conseil. Pour lui, le danger sont les groupes d'extrême gauche et non de droite. «Il y a péril en la demeure», c'est pour ça qu'il appelle à interdire tout rassemblement durant le G7 «car tout rassemblement sera squatté par des casseurs».
«Ca nous coûte une blinde»
Alberto Velasco (PS) rappelle qu'il a manifesté en 2003 au G8. Un élu souffle «casseur». Alberto Velasco indique que tout au long du cortège il n'y a pas eu de dégat, mais seulement à la fin.
«Le droit constitutionnel donne le droit de manifester. Vous dites aux gens faites un tour aux Paquis et allez boire un verre.» Il demande à ce qu'un bilan soit fait à la fin de la manifestation mais que celle-ci ne soit pas interdite en amont.
«Ca nous coûte une blinde», ironise-t-il sur les frais engendrés à Genève pour potentiellement interdire la manifestation. Il rappelle qu'en tant que démocratie, la Suisse se doit de permettre la manifestation.
La fan zone de Plainpalais (annulée) au coeur du débat
Gabriela Sonderegger (MCG) demande à ce que le Conseil d'Etat communique de manière transparente. «Il n'est pas envisageable de couper la population genevoise de toute activité festive et populaire», tonne-t-elle en référence à l'annulation de la fan zone à Plainpalais pour la coupe du monde en juin.
Joëlle Fiss (PLR) s'exprime sur la fan zone aussi. «La coupe du monde est une fête personne ne le conteste.» Elle demande une fan zone après la tenue du G7 et en attendant que les matches soient diffusés sur les terrasses des bars.
Le PLR appelle à «une tolérance zéro»
Jean-Pierre Pasquier (PLR) prend la parole pour parler du projet de loi «pour une restriction temporaire du droit de rassemblement et demanifestation dans le cadre du G7 d’Evian». La position du PLR est «la priorité de la position de la population et des commerçants» et selon lui tous les signaux seraient au rouge.
Il indique que sans le projet de loi, le Conseil d'Etat serait «encore dans la tergiversation». «Le risque est réel notamment des émeutes et des comportement diffus», martèle-t-il. «Que se passera-t-il si la manifestation commence plus tôt? quelles seront les compensations contre les dégradations? Nous devons être dans une logique de tolérance zéro», il appelle à une position forte et stricte.
Il incite à ce que la Conseil d'Etat convainc les partis que la situation est géré pour avoir leur soutien. «Mais ce soir le doute persiste.»
Une manifestation non-autorisée prend place devant le Grand Conseil
Des manifestants de la coalition No-G7 se sont regroupés 30 minutes avant la séance extraordinaire du Grand Conseil genevois sur le G7. Cette manifestation est non-autorisée.
«Depuis des mois, notre coalition fait face à des entraves sans précédent de la part des autorités genevoise», écrivent dans leur communiqué la coalition No-G7. Il est demandé aux manifestants de respecter le fait que l'événement est pacifiste.