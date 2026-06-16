«La communication était déplorable.»

Une nouvelle intervention porte sur la communication des autorités communales après le drame. «C'était déplorable, surtout le fait que les autorités ne soient pas directement adressées aux victimes», déplore un spectateur.

Ce dernier se demande en outre si Nicolas Féraud pourra encore exercer ses fonctions, tout en faisant face à une enquête criminelle dirigée contre lui. «Il en va aussi de l'image de notre commune!»