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Assemblée communale sous haute tension à Crans-Montana
Un père de victime s'indigne: «Et si cela avait été vos enfants?»

Nicolas Féraud répond pour la première fois aux questions de la population depuis le terrible incendie du «Constellation». Le président de la commune souhaite expliquer en détail la tragédie et ses conséquences.
Publié: 18:58 heures
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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Leo Vonlanthen et Martin Meul
il y a 14 minutes

«La communication était déplorable.»

Une nouvelle intervention porte sur la communication des autorités communales après le drame. «C'était déplorable, surtout le fait que les autorités ne soient pas directement adressées aux victimes», déplore un spectateur.

Ce dernier se demande en outre si Nicolas Féraud pourra encore exercer ses fonctions, tout en faisant face à une enquête criminelle dirigée contre lui. «Il en va aussi de l'image de notre commune!»

Photo: keystone-sda.ch
il y a 33 minutes

«Est-ce qu'on pourra s'en sortir financièrement?»

Une habitante souhaite savoir comment cette tragédie affectera la situation financière de Crans-Montana. «Pourrons-nous nous en sortir financièrement?» demande-t-elle. 

Photo: keystone-sda.ch

Nicolas Féraud explique que l'impact financier est pour l'instant inconnu. «Nous allons constituer des réserves dans la limite de nos moyens», promet-il. Une grande incertitude réside quant à l'éventuelle indemnisation des victimes, qui pourraient se chiffrer en millions.

il y a 43 minutes

«Et si cela avait été vos enfants?», lance le père d'une victime

C'est maintenant au tour des spectateurs de s'exprimer. Eric Bonvin, père d'une victime de 18 ans prend le Conseil communal à partie: «Et si cela avait été vos enfants?» L'homme assure qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de prendre ses responsabilités et d'assumer ses erreurs. «Chaque décision a des conséquences.» 

Photo: keystone-sda.ch

Et Eric Bonvin d'exiger: «Les mots ne sont plus nécessaires, il faut maintenant agir.»

il y a 57 minutes

Crans-Montana devrait se doter d'un Conseil général

Nicolas Féraud annonce que décision été prise de constituer un Conseil général pour la prochaine législature, afin de garantir une gouvernance plus forte. Cette demande avait été formulée à plusieurs reprises. «Nous voulons être une commune qui assume ses responsabilités.»

19:39 heures

Un mémorial permanent devrait être construit, annonce la commune

Marielle Clivaz, également membre du collège exécutif, explique que différents monuments commémoratifs sont en train d'être érigés à divers endroits de la commune. «De plus, nous collaborons avec le canton à la construction d'un mémorial permanent», précise-t-elle.

Photo: keystone-sda.ch

Au tour de Patrick Clivaz, conseiller communal en charge de la sécurité, de prendre la parole. «Depuis la tragédie, nous avons mené 56 inspections dans la commune», déclare-t-il. Le responsable promet que tous les bâtiments publics seront inspectés d'ici à la fin de l'année. «Nous allons standardiser les contrôles de sécurité et améliorer toutes les procédure », ajoute-t-il, en référence aux Championnats du monde de ski alpin qui auront lieu l'année prochaine dans la stations. 

Patrick Clivaz s'est exprimé à Chermignon.
Photo: keystone-sda.ch

Et Patrick Clivaz d'affirmer: «La sécurité est notre priorité absolue»

19:35 heures

«Nous n'avons pas la liste des victimes»

Sébastien Rey, conseiller communal (exécutif) de Crans-Montana, prend maintenant la parole. «La municipalité collabore pleinement avec le système judiciaire dans le cadre de l'enquête criminelle», déclare-t-il.

Il l'assure: l'exécutif communal n'a jamais reçu de liste officielle des victimes. «Par conséquent, nous n'avons pas pu prendre contact avec plusieurs victimes et familles de victimes.» Sébastien Rey répond ainsi aux critiques selon lesquelles la municipalité se serait montrée réticente à parler aux proches des victimes.

Le Conseiller communal promet enfin de préserver la mémoire des victimes, d'améliorer la sécurité dans la communauté et d'optimiser les processus internes.

19:31 heures

«Nous sommes désolés»

Nicolas Féraud présente une nouvelle ses excuses aux victimes et à leurs proches. «Nous sommes profondément désolés. Une telle tragédie est incompréhensible», déclare-t-il, de la buée dans les yeux. Le public se lève pour observer une minute de silence. 

Photo: keystone-sda.ch
19:14 heures

L'assemblée tant attendue commence

Le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a officiellement ouvert la séance. Contrairement à ce qui était attendu, la salle n'est pas pleine, ce qui laisse penser que l'intérêt des habitants pour cette assemblée est limité.

Photo: keystone-sda.ch

«Il ne s’agit pas d’une réunion publique ordinaire, la tragédie du 1er janvier a profondément marqué notre communauté. Mes pensées vont aux victimes», a déclaré Nicolas Féraud lors de son propos liminaire. L'édile a ensuite remercié les secouristes mobilisés au soir du Nouvel An. «Ils ont accompli un travail remarquable.» Et l'élu de rappeler que cette tragédie resterait à jamais gravée dans la mémoire de la commune.

19:01 heures

La salle se remplit

Dix minutes avant le début de l'assemblée, la salle est déjà bien remplie. Beaucoup plus de personnes que d'habitude souhaitent assister à l'assemblée primordiale. Cependant, il reste encore de nombreuses places libres. 

L'atmosphère est détendue, et peu de signes de colère sont perceptibles pour l'heure.

18:55 heures

Une file d'attente se forme devant l'entrée

Seuls les électeurs inscrits munis d'une pièce d'identité et les membres des médias sont admis dans la salle polyvalente de Chermignon. Pour tous les autres, l'assemblée sera retransmise sur un écran géant installé à l'extérieur.

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