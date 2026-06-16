Plus de cinq mois après le terrible incendie du «Constellation», le mémorial dédié aux victimes concentre les critiques. Les proches des victimes dénoncent son état déplorable et reprochent à la commune son indifférence.

Cinq mois après, le mémorial de Crans-Montana est dans un état consternant

Cinq mois après, le mémorial de Crans-Montana est dans un état consternant

Daniel Macher

Près de six mois après l'incendie tragique qui a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana, le président de la commune, Nicolas Féraud (55 ans), fera face mardi soir, et pour la première fois, aux questions de ses concitoyens. Au cœur des échanges figureront sans nul doute les répercussions de ce drame sur la célèbre station valaisanne. Mais le mémorial érigé en l'honneur des victimes risque, lui aussi, d'attiser les débats.

Comme le rapporte le quotidien français «Le Parisien», l'état actuel du dôme blanc, installé début janvier, engendre une vive indignation chez les familles des victimes. Située à quelque 600 mètres des lieux du drame, la structure en bois est laissée à la merci des intempéries. Lettres de condoléances et objets commémoratifs ont été abîmés par la pluie, et certains souvenirs auraient même purement et simplement disparu.

«J'ai eu envie de chialer tellement c'est crade», a confié au journal français Laurent Peressini, dont la fille, Pauline, a été brûlée sur 60% du corps la nuit du drame. Pour ce père de famille, la faute revient avant tout à la commune: «C'est une honte qu'ils aient fait un truc comme ça, ça donne l'impression qu'ils s'en foutent!»

Un constat amer partagé par la toute nouvelle association de victimes française, REVI Crans-Montana, qui selon «Le Parisien», a reçu plusieurs témoignage de personnes se disant «émues» par l'état «un peu léger» des lieux. Aux yeux de l'association, cet aménagement ne saurait être qu'une solution provisoire.

Un mémorial à l'histoire tourmentée

Il faut dire que l'histoire de ce mémorial a été chaotique dès le premier jour. Au lendemain de l'incendie, un lieu de recueillement spontané avait d'abord vu le jour à proximité du «Constellation». Soucieuse de protéger fleurs et peluches des caprices de la météo, la commune y a fait une tante afin de protéger fleurs et peluches – avant de la déplacer de quelques centaines de mètres pour préserver la route.

Fin février, la structure été grandement endommagé par un incendie. Le dôme de bois actuel a alors pris le relais pour finalement se retrouver, lui aussi, au cœur d'une polémique.

De son côté, le président de la commune s'est d'ores et déjà prononcé en faveur de la création d'un monument pérenne. Estimant que les victimes font désormais «partie de notre histoire», Nicolas Féraud a soutenu qu'elles méritaient un lieu «respectueux, digne et durable». Le calendrier et l'emplacement de ce futur mémorial feront peut-être partie des annonces que l'édile fera ce mardi soir.