La RTS pourrait bientôt cesser d'émettre en France voisine. Un litige financier entre le Grand Genève et l'opérateur Swox Télécom menace la diffusion gratuite des émissions suisses au-delà de la frontière. Le non-paiement de 20'000 francs annuels est au cœur du conflit.

Les frontaliers pourraient être privés des chaînes de la RTS

De l'autre côté de la vue sur Genève, la tour RTS donne sur la France voisine. Appréciée, sa diffusion risque de disparaître. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Finis le ski, le «19h30» ou certains matchs de foot sur la RTS pour la France voisine? Sur les chaines de télévision suisses visibles en France, un bandeau alerte les téléspectateurs, selon un article du «Dauphiné libéré» ce jeudi 20 novembre.

Les émissions de la RTS, très appréciées côté français, ne seront bientôt plus visibles gratuitement au-delà de la frontière. Et, comme ces derniers temps avec la RTS, tout est une question de financement.

Un litige transfrontalier à régler

La région Grand Genève – qui relie des institutions genevoises et vaudoises avec le Pôle métropolitain (les communes voisines des départements de Haute-Savoie, de l'Ain et du Jura) – avait repris le flambeau, après l'abandon en 2019 du réseau TNT par la Suisse. Un litige entre l'organisme transfrontalier et l'opérateur Swox Télécom, en charge de la diffusion, pourrait bien mettre fin au contrat qui les unis.

Le renouvellement de la relation commerciale tiendrait, selon le «Dauphiné» au refus paiement de 20'000 francs par année par les collectivités transfrontalières. En l'absence de soutien financier, la justice pourrait trancher le litige.