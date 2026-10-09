Les deux protagonistes d'un rodéo urbain tuant une cycliste de 31 ans en 2023 à Genève écopent de 7 ans de prison. Le Tribunal correctionnel les a condamnés vendredi pour meurtre par dol éventuel et tentative de meurtre par dol éventuel. Des appels ont été interjetés.
A la demande du Ministère public, le tribunal a ordonné la détention immédiate des hommes. Ils «avaient conscience du danger» au moment des faits, a affirmé la présidente Alexandra Banna. Agés alors de 33 et 22 ans, ils s'étaient engagés peu avant 02h00 dans une course-poursuite sur 2 km.
Le plus âgé avait fauché la cycliste à plus de 140 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, la projetant sur 48 m. Au terme de sa détention moins 189 jours de préventive, ce Kosovar doit être expulsé pour 5 ans.
L'autre protagoniste, qui a lui fait 153 jours en préventive, avait décéléré voire freiné en amont du choc. Le tribunal dit qu'il a voulu continuer la course et le considère comme «co-auteur». Son avocat a interjeté appel. Tout comme le Ministère public qui avait requis 9 et 8 ans de prison.