Le tribunal de Genève a condamné deux hommes à 7 ans de prison pour un rodéo urbain ayant tué une cycliste en 2023. L'un sera expulsé après sa peine. Les condamnés et le Ministère public font appel.

ATS Agence télégraphique suisse

Les deux protagonistes d'un rodéo urbain tuant une cycliste de 31 ans en 2023 à Genève écopent de 7 ans de prison. Le Tribunal correctionnel les a condamnés vendredi pour meurtre par dol éventuel et tentative de meurtre par dol éventuel. Des appels ont été interjetés.

A la demande du Ministère public, le tribunal a ordonné la détention immédiate des hommes. Ils «avaient conscience du danger» au moment des faits, a affirmé la présidente Alexandra Banna. Agés alors de 33 et 22 ans, ils s'étaient engagés peu avant 02h00 dans une course-poursuite sur 2 km.

Le plus âgé avait fauché la cycliste à plus de 140 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, la projetant sur 48 m. Au terme de sa détention moins 189 jours de préventive, ce Kosovar doit être expulsé pour 5 ans.

L'autre protagoniste, qui a lui fait 153 jours en préventive, avait décéléré voire freiné en amont du choc. Le tribunal dit qu'il a voulu continuer la course et le considère comme «co-auteur». Son avocat a interjeté appel. Tout comme le Ministère public qui avait requis 9 et 8 ans de prison.