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Procès à Genève
Deux chauffards face à la justice après un rodéo mortel

Accusés de meurtre, deux chauffards comparaissent à Genève après un rodéo routier. En juillet 2023, une cycliste de 31 ans a été tuée, percutée à 140 km/h sur la rue de Lausanne.
Publié: il y a 24 minutes
Le procès se tient au Tribunal correctionnel de Genève.
Photo: KEYST0NE
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes comparaissent depuis lundi matin devant le Tribunal correctionnel de Genève pour avoir participé en juillet 2023 à un rodéo routier qui s'est terminé par la mort d'une cycliste, fauchée à plus de 140 km/h. Les deux chauffards doivent répondre de meurtre.

«Je me suis senti regardé quand j'étais à l'arrêt», a déclaré l'homme qui conduisait la voiture qui a percuté la cycliste. «Mais mon but n'était pas de provoquer», a ajouté l'homme, qui avait 33 ans à l'époque. Il conteste avoir participé à une course-poursuite.

Des passionnés d'automobiles

L'autre homme, 22 ans au moment des faits, reconnaît pour sa part être impliqué «dans ce qu'on qualifie de rodéo». Mais il affirme être sorti de cette démarche avant le choc avec la cycliste.

Ces deux passionnés d'automobiles, qui ne se connaissaient pas, étaient au volant de puissantes voitures de sport. Lancé à plus de 140 km/h, selon l'expertise, le plus âgé a percuté une cycliste qui traversait la route sur la rue de Lausanne à Genève. Agée de 31 ans, la femme a été projetée à 48 mètres. Elle est décédée sur le coup.

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