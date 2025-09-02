Les relations amoureuses chez Nestlé, comment ça marche?

Nestlé ne dit pas si la collaboratrice a été sanctionnée comme le CEO. Mais selon son code de conduite, le personnel doit divulguer toute liaison ou lien familial, éviter tout rapport hiérarchique dans ce cas, mais aussi toute implication dans un processus de décision.

Myret Zaki Journaliste Blick

Ce 1er septembre, on apprenait que Nestlé avait décidé de se séparer avec effet immédiat de son directeur général (CEO), Laurent Freixe. Motif: une relation amoureuse secrète, qu’il entretenait avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée.

Tout indique que ce qui a posé problème, aux yeux du management, est que Laurent Freixe a nié cette relation et menti à ce sujet, ce qui a opacifié des liens privilégiés et des motivations n’allant pas dans le sens de l’intérêt de Nestlé.

Sort de la collaboratrice

Blick a voulu savoir ce qu’il était advenu de la collaboratrice: a-t-elle, aussi, été sujette à sanctions tout comme son supérieur, par exemple? La multinationale n’a pas souhaité nous en dire plus sur le sort de la collaboratrice.

Mais plus généralement, il apparaît que quiconque est impliqué dans une liaison chez Nestlé est responsable de le déclarer rapidement et en toute transparence. «Les déclarations sont évaluées et gérées par des mesures appropriées», répond Nestlé. Avant toute chose, l’objectif du groupe est clairement d’éviter de potentiels conflits d’intérêt.

Chasse aux conflits d'intérêt

C’est le principe qui guide les règles générales de Nestlé en matière de relations entre collègues. La multinationale les a résumées dans son Code de conduite en affaires, auquel elle nous renvoie, nous indiquant en particulier ses pages 21 et 22. Que dit ce passage?

Il explique que si les intérêts personnels de l’employé(e) viennent à diverger de ceux de Nestlé, des conflits d’intérêt peuvent survenir. «Dans ces situations, il peut être difficile pour la personne concernée d’agir dans le meilleur intérêt de son employeur, qui est sa responsabilité première. Même l’apparence d’un conflit d’intérêt peut nuire à la réputation de Nestlé et compromettre la confiance de tiers dans l’entreprise.»

Nestlé préconise donc d’être transparent à propos de tout conflit d’intérêt pouvant jaillir, ce qui inclut les relations amoureuses. On comprend que cela vaut pour toutes les parties concernées, et donc aussi pour la personne qui serait subordonnée à son supérieur tout en entretenant avec lui une liaison.

«Divulguez rapidement ces potentiels conflits d’intérêts à vos ressources humaines ou au service juridique, afin que ces situations puissent être gérées», peut-on lire. «Ne laissez pas vos décisions chez Nestlé être influencées par des considérations propres, telles que des relations personnelles.»

Pas de liens cachés

Entretenir une relation avec un(e) collègue peut poser des problèmes du même ordre que les relations familiales. Par exemple, explique le Code, si l'on propose la candidature de son cousin pour un poste vacant chez Nestlé, ou en cas de promotion d’un membre de la famille, il est impératif que l’information quant au lien privilégié qui unit les deux personnes soit divulgué.

Il importe aussi que la personne impliquée se retire de tout processus de décision concernant ce partenaire ou membre de la famille.

Et surtout, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de relation hiérarchique directe. Une relation hiérarchique indirecte devrait être déclarée, et évaluée au cas par cas. «Ceci doit permettre d’éviter tout traitement préférentiel basé sur des intérêts personnels», qu’ils soient familiaux ou affectifs, dit le code Nestlé.