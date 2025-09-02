DE
Nespresso à la rescousse
L'action Nestlé s'effondre après le licenciement de son dirigeant

L’action Nestlé chute après le licenciement immédiat de son directeur général Laurent Freixe, suite à une enquête sur une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée. Philipp Navratil, patron de Nespresso, prend sa place pour tenter de redresser l’entreprise.
Publié: 11:19 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Écouter
Laurent Freixe a été licencié après une enquête sur une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe.
AFP Agence France-Presse

L'action du géant suisse de l'alimentation Nestlé chute mardi en Bourse après le licenciement de son directeur général à l'issue d'une enquête interne sur une relation amoureuse avec une subordonnée, marquant un nouveau changement abrupt à la tête de l'entreprise. Dans un communiqué publié lundi soir, Nestlé a annoncé le licenciement «avec effet immédiat» du Français Laurent Freixe, qui avait repris les commandes du groupe il y a tout juste un an, et son remplacement par Philipp Navratil, le patron de Nespresso.

A 08H10 GMT, l'action Nestlé perdait 1,81% à 74,12 francs suisses, pesant sur le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse en baisse de 0,43%. «La saga Nestlé continue», a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. Selon lui, «une des premières priorités» du nouveau directeur général va être de «sortir Nestlé de l'actuel cycle de gros titres négatifs».

Un an seulement après son arrivée

Le groupe, secoué par un scandale autour de ses eaux en bouteilles qui avait débuté en France, a indiqué que le licenciement de Laurent Freixe fait suite à une enquête ordonnée par le conseil d'administration «concernant une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe», «ce qui constitue une infraction au code de conduite professionnelle de Nestlé», précise le communiqué.

Ce changement intervient un an seulement après son entrée en fonction, en septembre 2024, à la suite de la brusque éviction de son prédécesseur, l'Allemand Mark Schneider. Considéré comme un vétéran de l'entreprise, M. Freixe, 63 ans, s'était alors vu confier la mission de relancer des ventes qui s'étaient étiolées face à la vague d'inflation. Ce nouveau changement de directeur général «pourrait conduire à une incertitude paralysante», juge Patrik Schwendimann, analyste à la Banque cantonale de Zurich. Mais «dans un scénario positif», cela pourrait aussi «accélérer» le retour en force de Nestlé, Philipp Navratil apparaissant comme un «bon compromis» entre ses deux prédecesseurs, selon lui.

Mark Schneider, qui avait mis l'accent sur les nouvelles tendances de consommation, avait été recruté en dehors du groupe pour apporter «une bouffée d'air frais de l'extérieur» alors que le choix de Laurent Freixe avait marqué un retour «aux recettes éprouvées de Nestlé», a rappelé l'analyste dans une note de marché. M. Navratil pourrait, lui, «apporter une bouffée d'air frais de l'intérieur», d'après Patrik Schwendimann.

De nationalité suisse et autrichienne, Philipp Navratril, 49 ans, est entré chez Nestlé en 2001 en tant qu'auditeur, puis a s'était vu confier différents postes en Amérique centrale. En 2013, il avait pris la tête des activités de café et boissons de Nestlé au Mexique, avant de rejoindre en 2020 les activités de café à l'échelle du groupe. En 2024, il avait été promu à la tête de Nespresso.

