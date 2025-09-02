Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Après le renvoi tonitruant du Français Laurent Freixe, c'est à Philipp Navratil que reviendra la fonction de directeur général de Nestlé. Patron de Nespresso depuis 2024, le Suisse est au sommet de sa carrière.

Qui est Philipp Navratil, le nouveau big boss suisse de Nestlé?

Qui est Philipp Navratil, le nouveau big boss suisse de Nestlé?

1/5 Philipp Navratil est devenu lundi le nouvel homme à la tête de Nestlé. Photo: William Gammuto

Fabrice Obrist

«Il est connu pour sa présence dynamique, sa capacité à inspirer les équipes et son style de management coopératif et inclusif.» C’est ainsi que Paul Bulcke, président du conseil d’administration de Nestlé, décrit Philipp Navratil, le nouveau directeur général du groupe basé à Vevey. Son prédécesseur, Laurent Freixe, vient d'être licencié avec effet immédiat en raison d’une relation amoureuse sur son lieu de travail.

Philipp Navratil a effectué toute sa carrière au sein du géant suisse de l'agro-alimentaire. Titulaire d’un master en économie de l’Université de Saint-Gall, avec un échange académique en Inde selon son profil LinkedIn, il rejoint le département comptabilité de Nestlé en 2001. Le Suisse occupe ensuite divers postes en Amérique centrale, avant de prendre la tête des activités du groupe au Honduras en 2009.

«C'est un honneur pour moi»

En 2020, Philipp Navratil revient sur les rives du Léman, où il rejoint le siège du groupe à Vevey (VD) pour y travailler dans le secteur du café. En 2024, il atteint ce qui est alors le sommet de sa carrière en prenant la tête de Nespresso, avant d'intégrer début 2025 la direction générale de Nestlé.

Sur le plan personnel, la vie du nouveau patron de Nestlé est très connue. Le président du conseil d’administration, Paul Bulcke, salue toutefois «son impressionnant palmarès de résultats au sein d'environnements exigeants». Selon lui, Philipp Navratil aura pour mission de «poursuivre les plans de croissance et d’accélérer les efforts en matière d’efficacité».

Dans un communiqué, le principal intéressé a également réagit à sa nomination au poste de directeur général: «Je suis honoré de la confiance que m’accorde le conseil d’administration et c’est un privilège d’assumer la responsabilité de conduire Nestlé vers l’avenir. Je soutiens pleinement l’orientation stratégique de l’entreprise ainsi que le plan d’action visant à renforcer sa performance.»