L'élue socialiste Jessica Jaccoud renonce à se présenter au Conseil d'État vaudois. Son «agenda personnel» ne fonctionne pas avec l'idée de remplacer Rebecca Ruiz, dit-elle à «24 heures». Le PS Vaud se réunira le 13 décembre pour trouver une candidature «combative».

Jessica Jaccoud ne briguera pas le siège laissé par Rebecca Ruiz au Conseil d'Etat

Léo Michoud Journaliste Blick

La conseillère nationale Jessica Jaccoud ne briguera pas le siège de la démissionnaire socialiste Rebecca Ruiz au Conseil d'Etat vaudois. Annoncée comme une potentielle «papable», l'avocate indique ce lundi 1er décembre à «24 heures» qu'elle «renonce à cette candidature», à l'élection complémentaire prévue le 8 mars prochain.

Elle admet «un vrai intérêt pour la fonction», mais avance plusieurs arguments pour son choix, réfléchit en famille et avec les instances de son parti. Elue à Berne en 2023, et plus récemment à la coprésidence des femmes socialistes, la quadragénaire engagée à l'Asloca une conciliation difficile de ce poste avec son «agenda personnel».

Qui pour les objectifs socialistes?

L'objectif annoncé du Parti socialiste vaudois (PS Vaud) est de «retrouver une majorité de gauche en 2027», assure son président Romain Pilloud. Le congrès du parti cantonal se réunira le 13 décembre pour désigner celui ou celle qui portera cette candidature voulue comme «combattive». Les sections communales ont jusqu'au 6 décembre pour proposer leurs candidats, précise le quotidien vaudois.

S'il se présente, l'expérimenté Roger Nordmann apparaît comme un favori à cette «primaire». Mais des noms moins connus – comme le municipal Yverdonnois Pierre Dessemontet ou le député Sébastien Cala, président du Pôle santé de la Vallée de Joux – pourraient sortir du chapeau. Il faudra faire face au poulain rapidement désigné par l'UDC, le député et syndic de Froideville Jean-François Thuillard.