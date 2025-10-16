DE
«Le monde évolue»
Le nouveau patron de Nestlé veut supprimer 16'000 emplois

Le nouveau patron de Nestlé, Philipp Navratil, a annoncé la suppression de 16'000 postes d’ici deux ans, dont 12'000 cadres. En cause: un chiffre d’affaires en baisse de 1,9 % sur neuf mois, à 65,9 milliards de francs.
Le nouveau patron de Nestlé a annoncé la suppression de 16'000 postes, dont 12'000 durant les deux prochaines années lors de la publication jeudi du chiffre d'affaires sur neuf mois, en repli de 1,9% à 65,9 milliards de francs suisses (71 milliards d'euros).

«Le monde évolue et Nestlé doit s'adapter plus rapidement», ce qui impliquera «de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, pour réduire les effectifs», a déclaré Philipp Navratil, qui a repris les commandes du géant de l'alimentation début septembre, cité dans un communiqué.

