Le président de Nestlé, Paul Bulcke, démissionne à la surprise générale. A partir du 1er octobre, Pablo Isla prendra sa place.

Le président de Nestlé quitte ses fonctions plus tôt que prévu, à la surprise générale.

Patrik Berger

Coup de théâtre au sein du plus grand groupe alimentaire du monde! Le président du conseil d’administration de Nestlé, Paul Bulcke, quitte ses fonctions plus tôt que prévu. A partir du 1er octobre, l’Espagnol Pablo Isla prendra la présidence du conseil. Ancien patron et président d’Inditex (Zara), Pablo Isla est reconnu comme un dirigeant international chevronné, doté d’une vision stratégique.

Paul Bulcke présidait le conseil d’administration depuis 2017, après avoir marqué Nestlé de son empreinte durant huit ans en tant que CEO. «J’ai pleinement confiance en la nouvelle direction. Pour moi, c’est le bon moment pour accélérer la transition», a-t-il déclaré. Il souhaite laisser la place à Pablo Isla et au CEO Philipp Navratil pour qu’ils développent la stratégie avec un nouvel élan.

Le conseil d’administration a salué le rôle de Paul Bulcke comme architecte de décisions majeures et l’a nommé président d’honneur. Isla a, de son côté, remercié Paul Bulcke pour sa «sage prévoyance et son engagement infatigable».

Les départs s'enchaînent

Il y a deux semaines, Nestlé a limogé son CEO, Laurent Freixe, à cause de sa relation amoureuse avec une subordonnée. Après seulement un an à la tête du plus grand groupe agroalimentaire mondial, ce vétéran de Nestlé a dû partir, alors qu'il travaillait pour l'entreprise depuis 1986. Après cette affaire, les actionnaires ont accusé Paul Bulcke de manquer de sensibilité dans ses décisions en matière de personnel.

En effet, une enquête interne, menée avec l'aide d'un conseiller juridique externe indépendant, a révélé une «relation amoureuse non divulguée avec une employée sous sa responsabilité directe». Une situation en violation flagrante du Code de conduite de l'entreprise.

