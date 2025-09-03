DE
Liaison avec une collègue
Nestlé avait déjà évalué le remplacement de Laurent Freixe

Le conseil d'administration de Nestlé avait déjà évalué par le passé le remplacement de l'ex-directeur général Laurent Freixe, démis de ses fonctions lundi avec effet immédiat après la découverte d'une relation amoureuse avec une subordonnée.
Publié: il y a 52 minutes
Le conseil d’administration de Nestlé avait déjà envisagé par le passé le remplacement de l’ex-directeur général Laurent Freixe, révoqué lundi avec effet immédiat après la révélation d’une relation avec une collaboratrice. L'origine de ces réflexions réside notamment dans l'âge de Laurent Freixe, qui a 63 ans, a indiqué la directrice financière Anna Manz lors d'une conférence avec des analystes et investisseurs. Les administrateurs du géant de l'alimentaire veveysan n'avaient cependant pas imaginé devoir agir aussi vite, a-t-elle ajouté.

L'organe de surveillance avait reçu en mai une plainte pour des «privilèges inappropriés» concédés par Laurent Freixe et des accusations que ce dernier entretenait une liaison amoureuse au sein de l'entreprise, a ajouté Anna Manz. Ces accusations ont été évaluées, sans succès, dans le cadre d'une première enquête interne. Laurent Freixe avait lui nié ces affirmations, a-t-elle poursuivi.

C'est seulement au bout d'une seconde enquête externe, fructueuse et lancée après de nouvelles révélations du portail d'information Inside Paradeplatz fin juillet, que l'ex-patron a été licencié lundi avec effet immédiat.

