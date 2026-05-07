DE
FR

Le luxe est-il démodé?
Off-white, Stella McCartney: LVMH se sépare de marques iconiques

Le géant du luxe se débarrasse de marques qui étaient très tendance il n'y a pas si longtemps, comme Off-White ou Stella McCartney. Derrière cette tendance, un net ralentissement des ventes observé sur le marché du luxe depuis 3 ans.
Publié: 11:33 heures
Derrière ces décisions, un ralentissement des ventes sur le marché du luxe.
Photo: keystone-sda.ch
Chroniques Teaser (2).png
Myret ZakiJournaliste Blick

Est-ce que «l'hiver du luxe» se prolonge, comme le dit le Financial Times? Le média britannique identifie une tendance à l'essoufflement du luxe, incarnée par les dernières décisions du leader mondial du secteur: LVMH. Le groupe de Bernard Arnault s'est en effet de certaines de ses marques, et cherche des repreneurs pour plusieurs autres. Et par n'importe lesquelles. Au cours des 18 derniers mois, LVMH a cédé Off-White, la marque streetwear du créateur Virgil Abloh, et a vendu sa participation de 49 % dans la marque iconique Stella McCartney, relaie le Courrier International

Une inversion de stratégie

Malgré leur notoriété, ces marques sont cédées car jugées moins rentables que le reste du portefeuille du groupe, qui possède Louis Vuitton et Christian Dior, parmi les enseignes de son empire de 75 «maisons». 

Cette tendance contraste avec la stratégie de plus de 40 ans de LVMH, qui s’est construit sur des acquisitions ininterrompues, rappelle le Financial Times. Le quotidien britannique croit savoir que le groupe de Bernard Arnault veut désormais se séparer de la marque de mode américaine Marc Jacobs et de sa participation de 50% dans la marque de cosmétiques Fenty Beauty, lancée par Rihanna et valorisée entre 1,5 et 2,5 milliards d’euros.

Un hiver du luxe qui dure depuis 3 ans

Derrière ces décisions, un ralentissement des ventes sur le marché du luxe depuis trois ans, qui touche même les principaux moteurs de profit du groupe, comme Vuitton ou Dior. «Il est clair que LVMH examine son portefeuille pour identifier les éléments non performants et ceux qui pèsent sur ses marges, car l’entreprise traverse une période de fortes pressions sur ses activités», commente un analyste au Financial Times.

Dans le même contexte, le géant du luxe Kering a vendu en octobre dernier sa division beauté pour 4 milliards d’euros à L’Oréal.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus